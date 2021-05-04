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Haberler Galeri Manchester City PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City PSG maçı canlı izle! İşte ilk 11’ler
Giriş Tarihi: 04.05.2021 20:03 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 22:14

maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? canlı izle! İşte ilk 11’ler

" maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusu Devler Ligi izleyicileri tarafından heyecan ve merak duygularıyla araştırılmaya devam ediyor. UEFA çatısı altında düzenlenen, dünya futbolunun en büyüklerinin sahne aldığı ve bu yıl büyük finalinin İstanbul'da oynanacağı Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları kapsamında ile (PSG) adını finale yazdırmanın mücadelesini verecek. Heyecanlı ve keyifli geçmesi beklenen karşılaşmayı izlemek ve tarihi anlara tanık olmak isteyen futbolseverler Manchester City PSG canlı yayın kanalı ile ilgili olarak Manchester City PSG hangi kanalda, saat kaçta? soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

Manchester City PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final Manchester City Paris Saint Germain PSG canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler

Dünya futbolunun en prestijli turnuvaları arasında yer alan 'nde bu gece yarı final rövanş maçları kapsamında İngiltere Premier Lig temsilcisi , Fransa Lig 1 ekiplerinden (PSG)'yi konuk edecek. Yarı final ilk maçında 2-2'lik beraberlik alınması sonrası İngiliz ekip evinde oynayacağı müsabakaya avantajlı çıkacak. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler Manchester City Paris Saint Germain (PSG) canlı yayın kanalı ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen hangi kanalda, saat kaçta? sorusu yanıtlar maçın ilk 11'leri ve bein sports canlı yayın bağlantısı.

Manchester City PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final Manchester City Paris Saint Germain PSG canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler

MANCHESTER CITY PSG HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

hangi kanalda, saat kaçta? sorularının cevapları, maçın ilk 11'leri ve tüm son dakika bilgileri şöyle;

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Manchester City PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final Manchester City Paris Saint Germain PSG canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler

yarı final rövanş maçı 4 Mayıs 2021 (bugün), saat 22:00'da, beIN Sports Haber kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

MANCHESTER CITY PSG MAÇI CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ...

Manchester City PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final Manchester City Paris Saint Germain PSG canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler

MANCHESTER CITY PSG İLK 11'LER

Manchester City XI: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne

PSG XI: Navas, Florenzi, Diallo, Herrera, Marquinhos, Kimpembe, Di Maria, Paredes, Icardi, Verratti, Neymar Jr.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

'nde finalistler, bugün ve 5 Mayıs Çarşamba günü yapılacak yarı final rövanş maçlarıyla belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final rövanş heyecanı başlıyor.

İngiltere temsilcisi , 2-1 kazandığı maçın rövanşında yarın Etihad Stadı'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını ağırlayacak.

Manchester City PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final Manchester City Paris Saint Germain PSG canlı yayın kanalı ve ilk 11’ler

İspanyol ekibi Real Madrid ise 1-1'in rövanşında Stamford Bridge Stadı'nda İngiliz kulübü Chelsea'ye konuk olacak.

Her iki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.

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