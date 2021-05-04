MANCHESTER CITY PSG İLK 11'LER
Manchester City XI: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne
PSG XI: Navas, Florenzi, Diallo, Herrera, Marquinhos, Kimpembe, Di Maria, Paredes, Icardi, Verratti, Neymar Jr.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler, bugün ve 5 Mayıs Çarşamba günü yapılacak yarı final rövanş maçlarıyla belli olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final rövanş heyecanı başlıyor.
İngiltere temsilcisi Manchester City, 2-1 kazandığı maçın rövanşında yarın Etihad Stadı'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımını ağırlayacak.