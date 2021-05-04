Dünya futbolunun en prestijli turnuvaları arasında yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece yarı final rövanş maçları kapsamında İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City, Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint Germain (PSG)'yi konuk edecek. Yarı final ilk maçında 2-2'lik beraberlik alınması sonrası İngiliz ekip evinde oynayacağı müsabakaya avantajlı çıkacak. Öte yandan mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler Manchester City Paris Saint Germain (PSG) canlı yayın kanalı ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek Manchester City PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen Manchester City PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusu yanıtlar maçın ilk 11'leri ve bein sports canlı yayın bağlantısı.