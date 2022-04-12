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Haberler Galeri Manchester City'den Erling Haaland'a dudak uçuklatan teklif! Milyonlar havada uçuşacak...
Giriş Tarihi: 12.04.2022 18:10 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 18:11

Manchester City'den Erling Haaland'a dudak uçuklatan teklif! Milyonlar havada uçuşacak...

Avrupa futbolunun son yıllardaki en gözde yıldızlarından birisi olan Norveçli golcü oyuncu Erling Haaland, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formunda düşüklük yaşasa da dünya devlerinin transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Her gün yeni bir iddianın futbol dünyasına bomba gibi düştüğü Haaland transferinde, Manchester City'nin teklifi ortaya çıktı.

Manchester City’den Erling Haaland’a dudak uçuklatan teklif! Milyonlar havada uçuşacak...

Futbolda geleceğin en büyük yıldızları arasında ilk sıralarda gösterilen Erling Haaland, Kylian Mbappe ile birlikte transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Manchester City’den Erling Haaland’a dudak uçuklatan teklif! Milyonlar havada uçuşacak...

Borussia Dortmund formasıyla henüz 21 yaşında futbola damga vuran Haaland, dünya devlerini peşinden koşturuyor.

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Manchester City’den Erling Haaland’a dudak uçuklatan teklif! Milyonlar havada uçuşacak...

Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve PSG gibi takımlarla anılan Norveçli yıldız için günden güne yeni iddialar geliyor.

Manchester City’den Erling Haaland’a dudak uçuklatan teklif! Milyonlar havada uçuşacak...

Bu sezon son dönemde geçirdiği sakatlıklar nedeniyle formasından bir süre uzak kalan Haaland, 25 maçta 23 gol kaydetti.

Manchester City’den Erling Haaland’a dudak uçuklatan teklif! Milyonlar havada uçuşacak...

MANCHESTER CITY'DEN 300 MİLYON EUROLUK PAKET

NTV Spor'un İngiliz basınına dayandırdığı habere göre, Real Madrid ve Barcelona gibi takımlarla beraber Haaland'ı en çok isteyen kulüpler arasında yer alan İngiliz ekibi Manchester City, maddi anlamda Haaland için sonuna kadar zorlayacak.

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