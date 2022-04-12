Manchester City’den Erling Haaland’a dudak uçuklatan teklif! Milyonlar havada uçuşacak...

MANCHESTER CITY'DEN 300 MİLYON EUROLUK PAKET

NTV Spor'un İngiliz basınına dayandırdığı habere göre, Real Madrid ve Barcelona gibi takımlarla beraber Haaland'ı en çok isteyen kulüpler arasında yer alan İngiliz ekibi Manchester City, maddi anlamda Haaland için sonuna kadar zorlayacak.