Giriş Tarihi: 12.04.2022 18:10
Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
18:11
Manchester City'den Erling Haaland'a dudak uçuklatan teklif! Milyonlar havada uçuşacak...
Avrupa futbolunun son yıllardaki en gözde yıldızlarından birisi olan Norveçli golcü oyuncu Erling Haaland, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formunda düşüklük yaşasa da dünya devlerinin transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Her gün yeni bir iddianın futbol dünyasına bomba gibi düştüğü Haaland transferinde, Manchester City'nin teklifi ortaya çıktı.