Manchester City'den tarihi rekor! Tam 1 milyar 14 miyon Euro...

Futbolu güzel kılan, sahada seyir zevki yüksek bir oyun oynanması. Aslında kazanmanın temeli de kaliteli bir kadro kurmaktan geçiyor. İşte futbol kulüpleri de bunun için kolları sıvadı ve başarılı olmak için herkes kaliteli bir kadro kurma arayışına girdi. Peki bu kadrolara ne kadar para harcandı? Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi CIES, Avrupa'nın beş büyük liginde bulunan kulüplerin kadro değerlerini açıkladı. Zirvede ise ne Real Madrid ne de Barcelona var... İşte futbol tarihinde en fazla para harcanmış o kadrolar...
Giriş Tarihi: 09.09.2019
23:07
Güncelleme Tarihi: 09.09.2019
23:17