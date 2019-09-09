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  • Manchester City'den tarihi rekor! Tam 1 milyar 14 miyon Euro...

'den tarihi rekor! Tam 1 milyar 14 miyon Euro...

Futbolu güzel kılan, sahada seyir zevki yüksek bir oyun oynanması. Aslında kazanmanın temeli de kaliteli bir kadro kurmaktan geçiyor. İşte kulüpleri de bunun için kolları sıvadı ve başarılı olmak için herkes kaliteli bir kadro kurma arayışına girdi. Peki bu kadrolara ne kadar para harcandı? Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi CIES, Avrupa'nın beş büyük liginde bulunan kulüplerin kadro değerlerini açıkladı. Zirvede ise ne ne de var... İşte futbol tarihinde en fazla para harcanmış o kadrolar...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 23:17
Manchester City'den tarihi rekor! Tam 1 milyar 14 miyon Euro...

Dünyanın en pahalı 50 kadrosu


Manchester City'den tarihi rekor! Tam 1 milyar 14 miyon Euro...

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi CIES, Avrupa'nın beş büyük liginde bulunan kulüplerin kadro değerlerini açıkladı.

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Manchester City'den tarihi rekor! Tam 1 milyar 14 miyon Euro...

#50 SASSUOLO | İTALYA

Kadro Değeri: 99.000.000 €

Manchester City'den tarihi rekor! Tam 1 milyar 14 miyon Euro...

#49 BOLOGNA | İTALYA

Kadro Değeri: 100.000.000 €

Manchester City'den tarihi rekor! Tam 1 milyar 14 miyon Euro...

#48 CAGLIARI | İTALYA

Kadro Değeri: 102.000.000 €

Manchester City'den tarihi rekor! Tam 1 milyar 14 miyon Euro...

#47 NICE | FRANSA

Kadro Değeri: 103.000.000 €

Manchester City'den tarihi rekor! Tam 1 milyar 14 miyon Euro...

#46 FIORENTINA | İTALYA

Kadro Değeri: 103.000.000 €

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