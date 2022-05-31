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Haberler Galeri Manchester City'nin kahramanı İlkay Gündoğan destansı şampiyonluğu anlattı! "Belki kaderdi, belki şans..."
Giriş Tarihi: 31.05.2022 21:48 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 21:51

Manchester City'nin kahramanı İlkay Gündoğan destansı şampiyonluğu anlattı! "Belki kaderdi, belki şans..."

İngiltere Premier Lig'in son haftasında nefes kesen şampiyonluk yarışında Manchester City, Aston Villa karşısında 2-0'dan geriden gelerek 3-2 kazandı ve tarihindeki 8. şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonluk maçında sonradan oyuna girerek attığı 2 golle yıldızlaşan İlkay Gündoğan, şampiyonluğa giden yolda geri dönüşün hikayesini kulüp sitesine anlattı.

Manchester City’nin kahramanı İlkay Gündoğan destansı şampiyonluğu anlattı! Belki kaderdi, belki şans...

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa karşısında yaptığı müthiş geri dönüşle Liverpool'un önünde şampiyonluğa ulaşan Manchester City'de son maçın kahramanı İlkay Gündoğan konuştu.

Manchester City’nin kahramanı İlkay Gündoğan destansı şampiyonluğu anlattı! Belki kaderdi, belki şans...

Şampiyonluk maçında sonradan oyuna girerek attığı 2 golle yıldızlaşan Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, şampiyonluğa giden yolda geri dönüşün hikayesini kulüp sitesine anlattı.

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Manchester City’nin kahramanı İlkay Gündoğan destansı şampiyonluğu anlattı! Belki kaderdi, belki şans...

Karşılaşmanın son 20 dakikasına 2-0 geride giren Manchester City'de son anlarda oyuna giren 31 yaşındaki yıldız, takımının 1. ve 3. gollerini atarak kahraman oldu.

Manchester City’nin kahramanı İlkay Gündoğan destansı şampiyonluğu anlattı! Belki kaderdi, belki şans...

"BELKİ KADERDİ, BELKİ BİRAZ ŞANSTI"

İlkay şampiyonluk maçını şöyle anlattı: "Bilmiyorum, belki kaderdi, belki biraz şanstı. Ama iki kez doğru yerdeydim ve gol atmayı başardım."

Manchester City’nin kahramanı İlkay Gündoğan destansı şampiyonluğu anlattı! Belki kaderdi, belki şans...

"Oynamak için sadece 20 dakikamız vardı ve 2-0 gerideydik, bu yüzden denemek istediğim tek şey ceza sahasına girmek ve tehlikenin nerede olabileceğini koklamaktı."

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