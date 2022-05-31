Giriş Tarihi: 31.05.2022 21:48
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
21:51
Manchester City'nin kahramanı İlkay Gündoğan destansı şampiyonluğu anlattı! "Belki kaderdi, belki şans..."
İngiltere Premier Lig'in son haftasında nefes kesen şampiyonluk yarışında Manchester City, Aston Villa karşısında 2-0'dan geriden gelerek 3-2 kazandı ve tarihindeki 8. şampiyonluğunu elde etti. Şampiyonluk maçında sonradan oyuna girerek attığı 2 golle yıldızlaşan İlkay Gündoğan, şampiyonluğa giden yolda geri dönüşün hikayesini kulüp sitesine anlattı.