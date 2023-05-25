Manchester United Chelsea maçı canlı izle! Manchester United Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Manchester United Chelsea maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Bu sezon 600 milyon Euro üzerinde yaptığı transferlerle sükse yaratmasına rağmen ligde istediğini alamayan Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Manchester ekibi bu akşam Old Trafford'ta oynanacak. Maçı takip etmek isteyenler, "Manchester United Chelsea maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Manchester United Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Manchester United Chelsea maçı canlı izle ekranı!