Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Manchester United Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 15:25

Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Manchester United Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

Manchester United Sevilla maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İngiliz devi Manchester United ve İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Günün sonucu en çok merak edilen mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. İki takımın da avantajı kaybetmeye niyeti yok. Peki, Manchester United Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Manchester United Sevilla maçı canlı izle kanalı, saati ve muhtemel 11'leri hakkında tüm merak edilenler…

Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Manchester United Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Erik ten Hag ile bu sezon iyi bir form yakalayan Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Ligin iki devinin heyecan dolu karşılaşmasını canlı yayın izle ekranı aracılığıyla takip etmek isteyen futbolseverler ''Manchester United Sevilla maçı canlı izle hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Manchester United'da Rashford, Shaw, Garnacho, Van de Beek, Heaton forma giyemeyecek. Sevilla'da ise Joan Jordan ve Jesus Corona sahada yer alamayacak. İşte, Manchester United Sevilla canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri…

Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Manchester United Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor.

İngiliz devi Manchester United, kendi sahasında İspanyol Sevilla'yı konuk edecek.

İşte, Manchester United Sevilla maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili tüm bilgiler şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Manchester United Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United Sevilla maçı, 13 Nisan 2023 Perşembe günü (bugün) oynanacak.

Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Manchester United Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇI HNGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği Manchester United Sevilla maçı, dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE

https://www.exxen.com/tr

Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi Manchester United Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea - Wan Bissaka, Varane, Martinez, Malacia - McTominay, Fernandes, Antony, Sabitzer, Sancho - Weghorst

Sevilla: Dmitrovic - Navas, Bade, Gudelj, Acuna - Fernando, Rakitic, Suso, Gil, Lamela - En Nesyri

SON DAKİKA