Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Manchester United Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

Manchester United Sevilla maçı için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İngiliz devi Manchester United ve İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Günün sonucu en çok merak edilen mücadelesini kaçırmak istemeyen futbolseverler ''Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. İki takımın da avantajı kaybetmeye niyeti yok. Peki, Manchester United Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Manchester United Sevilla maçı canlı izle kanalı, saati ve muhtemel 11'leri hakkında tüm merak edilenler…