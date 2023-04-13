Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Manchester United Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta?

Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Erik ten Hag ile bu sezon iyi bir form yakalayan Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Ligin iki devinin heyecan dolu karşılaşmasını canlı yayın izle ekranı aracılığıyla takip etmek isteyen futbolseverler ''Manchester United Sevilla maçı canlı izle hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Manchester United'da Rashford, Shaw, Garnacho, Van de Beek, Heaton forma giyemeyecek. Sevilla'da ise Joan Jordan ve Jesus Corona sahada yer alamayacak. İşte, Manchester United Sevilla canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri…