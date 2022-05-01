Manchester United’ın yeni hocası biletini kesti! Cristiano Ronaldo eski takımına dönüyor...

Giriş Tarihi: 01.05.2022 20:04
Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
20:07
Futbol tarihinin yaşayan efsanelerinden Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerine Manchester United'da devam ediyor. Bu sezon bireysel olarak görkemli bir sezon geçirse de takımının kötü gidişatı, Ronaldo'yu da etkiliyor. Son yıllarda oldukça başarısız sezonlar geçiren Manchester United, Premier Lig'de yine kötü bir dönemden geçiyor. Gelecek sezon için yeni hocasını belirleyen İngiliz ekibinde flaş bir Ronaldo gelişmesi yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...