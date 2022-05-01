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Haberler Galeri Manchester United'ın yeni hocası biletini kesti! Cristiano Ronaldo eski takımına dönüyor...
Giriş Tarihi: 01.05.2022 20:04 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 20:07

Manchester United'ın yeni hocası biletini kesti! Cristiano Ronaldo eski takımına dönüyor...

Futbol tarihinin yaşayan efsanelerinden Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerine Manchester United'da devam ediyor. Bu sezon bireysel olarak görkemli bir sezon geçirse de takımının kötü gidişatı, Ronaldo'yu da etkiliyor. Son yıllarda oldukça başarısız sezonlar geçiren Manchester United, Premier Lig'de yine kötü bir dönemden geçiyor. Gelecek sezon için yeni hocasını belirleyen İngiliz ekibinde flaş bir Ronaldo gelişmesi yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Manchester United’ın yeni hocası biletini kesti! Cristiano Ronaldo eski takımına dönüyor...

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran dünya yıldızlarından birisi olan Cristiano Ronaldo, 37 yaşında olmasına rağmen futbol gündeminin en üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

Manchester United’ın yeni hocası biletini kesti! Cristiano Ronaldo eski takımına dönüyor...

Bu sezon kariyerinde radikal bir karar alarak Juventus'tan ayrılmayı seçen Portekizli yıldız, sezon başında eski takımı Manchester United'a imza atmıştı.

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Manchester United’ın yeni hocası biletini kesti! Cristiano Ronaldo eski takımına dönüyor...

İngiliz devinde iyi bir sezon geçiren Ronaldo, ilerleyen yaşına aldırmadan birçok rekoru kırmayı başardı.

Manchester United’ın yeni hocası biletini kesti! Cristiano Ronaldo eski takımına dönüyor...

Manchester United formasıyla 36 resmi maçta forma giyen Ronaldo, 23 gol ve 3 asistle oynuyor.

Manchester United’ın yeni hocası biletini kesti! Cristiano Ronaldo eski takımına dönüyor...

İngiliz ekibinin ligdeki kötü gidişine rağmen takımının Premier Lig'de en golcü oyuncusu olan Ronaldo, attığı 17 golle, Premier Lig tarihinde 37 yaşında bu gol sayısına ulaşan ilk oyuncu oldu.

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