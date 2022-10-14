Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:06
Güncelleme Tarihi: 14.10.2022
15:32
Maradona'nın ruhu geri dönüyor! İtalya'da Kim Min-Jae ve Kvaratskhelia rüzgarı esiyor...
Bu sezon oynadığı futbolla dikkat çeken Serie A devi Napoli, adından söz ettirmeye devam ediyor. Devler Ligi'nde 4'te 4 yapan İtalyan ekibi, Serie A'da da zirveye kuruldu. Arjantinli efsaneden 32 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazanmak için iddiasını gösterdi. Özellikle de Khvicha Kvaratskhelia'nın ve Kim Min-Jae'nin yıldızının parlamasıyla başka bir takıma bürünen Napoli bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olarak görünüyor.