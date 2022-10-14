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Haberler Galeri Maradona'nın ruhu geri dönüyor! İtalya'da Kim Min-Jae ve Kvaratskhelia rüzgarı esiyor...
Giriş Tarihi: 14.10.2022 15:06 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 15:32

Maradona'nın ruhu geri dönüyor! İtalya'da Kim Min-Jae ve Kvaratskhelia rüzgarı esiyor...

Bu sezon oynadığı futbolla dikkat çeken Serie A devi Napoli, adından söz ettirmeye devam ediyor. Devler Ligi'nde 4'te 4 yapan İtalyan ekibi, Serie A'da da zirveye kuruldu. Arjantinli efsaneden 32 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazanmak için iddiasını gösterdi. Özellikle de Khvicha Kvaratskhelia'nın ve Kim Min-Jae'nin yıldızının parlamasıyla başka bir takıma bürünen Napoli bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olarak görünüyor.

Maradona’nın ruhu geri dönüyor! İtalya’da Kim Min-Jae ve Kvaratskhelia rüzgarı esiyor...

NAPOLİ'DE MARADONA'NIN RUHU GERİ DÖNÜYOR

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a iki maçta 10 gol atarak Avrupa'nın en formda ekiplerinden biri olduğunu gösteren Napoli, adeta unutulmaz efsanesi Armando Diego Maradonalı günlerinden kesitler sunuyor.

Maradona’nın ruhu geri dönüyor! İtalya’da Kim Min-Jae ve Kvaratskhelia rüzgarı esiyor...

F.Bahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min- Jae transferleri ile de Türkiye'de adından çok söz ettiren İtalyan ekibi, Devler Ligi tarihinin en yüksek gol ortalamasına sahip takımı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

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Maradona’nın ruhu geri dönüyor! İtalya’da Kim Min-Jae ve Kvaratskhelia rüzgarı esiyor...

İlk 4 maçlar sonunda 4.25 gol ortalaması tutturan Spalletti'nin öğrencileri , bunu sürdürdüğü takdirde Şampiyonlar Ligi grup aşamalarının en yüksek ortalama rekorunu kıracak. Bayern Münih 2019-20'de 24, Liverpool 2017- 18'de 23, Bayern Münih geçen sezon 22 ve Borussia Dortmund 2016-17'de 21 gol ile oynamıştı.

Maradona’nın ruhu geri dönüyor! İtalya’da Kim Min-Jae ve Kvaratskhelia rüzgarı esiyor...

SERİE A'DA DA LİDER

Uzun yıllardır şampiyonluk hasreti çeken Napoli, Maradona'nın forma giydiği dönemlerde 1986/87 ve 1989/90 sezonlarında şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 32 yıldır bu başarıyı hasret kalan Azureler, geride kalan 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 22 kez ağları havalandırıp kalesinde 7 gol gördü.

Maradona’nın ruhu geri dönüyor! İtalya’da Kim Min-Jae ve Kvaratskhelia rüzgarı esiyor...

Bir önceki dönem de şampiyonluk mücadelesi veren ve 28. hafta itibariyle liderlik koltuğunu Milan'a kaptıran Napoli, sezonu Şampiyon Milan'ın 7 puan gerisinde 3. olarak tamamlamıştı.

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