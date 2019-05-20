Marcao'dan Emre Belözoğlu hakkında olay paylaşım!

Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Marcao, maç sonrası sosyal medya hesabından Emre Belözoğlu'na yönelik bir paylaşım yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında dev mücadelede Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Gergin geçen mücadele iki takım oyuncuları arasında geçen tartışmalar sebebiyle oyun sık sık durdu. Medipol Başakşehir'in Bajic ile 16. dakikada attığı gol sonrası sahaya yabancı madde yağdı. Gol sevincini korner bayrağının yakınında yaşayan Başakşehirli futbolcuların üzerine su şişesi yağdı. Emre Belözoğlu'nun golden sonra topu tribünlere doğru vurması Galatasaraylı futbolcuların tepkisini çekerken, bu olay sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Öte yandan iki yedek kulübesinde yer alan oyuncular arasında da itişmeler olurken, polisin araya girmesiyle tansiyon düşürüldü.