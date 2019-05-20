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  • Marcao'dan Emre Belözoğlu hakkında olay paylaşım!

'dan hakkında olay paylaşım!

'i 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 'da Brezilyalı futbolcu , maç sonrası sosyal medya hesabından 'na yönelik bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 20.05.2019 15:34 Güncelleme Tarihi: 20.05.2019 15:43
Marcao'dan Emre Belözoğlu hakkında olay paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında dev mücadelede ile karşı karşıya geldi.

Marcao'dan Emre Belözoğlu hakkında olay paylaşım!

Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Marcao'dan Emre Belözoğlu hakkında olay paylaşım!

Gergin geçen mücadele iki takım oyuncuları arasında geçen tartışmalar sebebiyle oyun sık sık durdu.

Marcao'dan Emre Belözoğlu hakkında olay paylaşım!

'in Bajic ile 16. dakikada attığı gol sonrası sahaya yabancı madde yağdı.

Marcao'dan Emre Belözoğlu hakkında olay paylaşım!

Gol sevincini korner bayrağının yakınında yaşayan Başakşehirli futbolcuların üzerine su şişesi yağdı.

Marcao'dan Emre Belözoğlu hakkında olay paylaşım!

'nun golden sonra topu tribünlere doğru vurması Galatasaraylı futbolcuların tepkisini çekerken, bu olay sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Marcao'dan Emre Belözoğlu hakkında olay paylaşım!

Öte yandan iki yedek kulübesinde yer alan oyuncular arasında da itişmeler olurken, polisin araya girmesiyle tansiyon düşürüldü.

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