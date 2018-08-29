Marco Fabian'dan Fenerbahçe hakkında olay sözler

"ŞARTLARI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ"

Öte yandan FOX Sports'un Meksika'da yayın yapan kanalının muhabiri tarafından yapılan ve Marco Fabian tarafından da paylaşılan habere göre oyuncunun sağlık kontrollerinde hiçbir sorun çıkmadı.