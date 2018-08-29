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'dan hakkında olay sözler

Giriş Tarihi: 29.08.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.08.2018 10:07
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'dan hakkında olay sözler
Marco Fabian'dan Fenerbahçe hakkında olay sözler

'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği, sözleşme imzalanması beklenirken sürpriz şekilde transferinden vazgeçtiği orta saha oyuncusu Marco Fabian, sarı-lacivertli kulübe ateş püskürdü.

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'dan hakkında olay sözler
Marco Fabian'dan Fenerbahçe hakkında olay sözler

Yaşanan süreci Radio Tiempo'ya anlatan Meksikalı şöyle konuştu:

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'dan hakkında olay sözler
Marco Fabian'dan Fenerbahçe hakkında olay sözler

"Benden sakatlığımla ilgili raporları istediler; sundum. İstanbul'a sözleşme imzalamak için davet ettiler."

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'dan hakkında olay sözler
Marco Fabian'dan Fenerbahçe hakkında olay sözler

"Daha önce hiç görmediğim biri transferin iptal olduğunu söyledi. Şaşırdım."

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'dan hakkında olay sözler
Marco Fabian'dan Fenerbahçe hakkında olay sözler

"O ana kadar benimle konuşan yetkili bir anda ortadan kayboldu. Yurt dışına çıkmış. Çok saçma ve amatörceydi."

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'dan hakkında olay sözler
Marco Fabian'dan Fenerbahçe hakkında olay sözler

"ŞARTLARI DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ"

Öte yandan FOX Sports'un Meksika'da yayın yapan kanalının muhabiri tarafından yapılan ve tarafından da paylaşılan habere göre oyuncunun sağlık kontrollerinde hiçbir sorun çıkmadı.

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'dan hakkında olay sözler
Marco Fabian'dan Fenerbahçe hakkında olay sözler

Fabian F.Bahçe ile 1 hafta önce görüşmelere başladı ve kontrat şartlarında anlaşma sağlandı.

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