Mauro Icardi'den Galatasaray açıklaması

Paris Saint-Germain'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde gol attığı Galatasaray maçıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Paris Saint-Germain'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandıkları karşılaşmada galibiyet golünü attığı Galatasaray mücadelesiyle ilgili konuştu. Galatasaray'ın defans oyuncularının çok sert müdahaleleri olduğunu kaydeden Icardi şunları söyledi: 'Galatasaray ile oynadığımız maç, kolay bir maç değildi.' 'Galatasaray'ın defans oyuncuları bir futbol maçından çok bir savaşta gibiydi.' 'Maç boyunca bana sert müdahaleleri oldu ancak hakem ilgilenmedi.' 'PSG'YE ALIŞMAM KOLAY OLDU' Sakatlığının geçmesinin ardından gollere başlayan Arjantinli golcü, 'Paris Saint-Germain'e alışmak benim için kolay oldu çünkü İspanyolca konuşan çok fazla oyuncu var' diye konuştu. PSG'nin Inter'den kiraladığı Icardi, bu sezon 4 maçta 221 dakika süre aldı ve 2 gol attı. (Sporx)