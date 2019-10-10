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'den açıklaması

Paris Saint-Germain'in Arjantinli golcüsü , Şampiyonlar Ligi'nde gol attığı maçıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 07:29 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 07:35
Mauro Icardi'den Galatasaray açıklaması

Paris Saint-Germain'in Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 kazandıkları karşılaşmada galibiyet golünü attığı Galatasaray mücadelesiyle ilgili konuştu.

Mauro Icardi'den Galatasaray açıklaması

'ın defans oyuncularının çok sert müdahaleleri olduğunu kaydeden Icardi şunları söyledi:

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Mauro Icardi'den Galatasaray açıklaması

" ile oynadığımız maç, kolay bir maç değildi."

Mauro Icardi'den Galatasaray açıklaması

"Galatasaray'ın defans oyuncuları bir futbol maçından çok bir savaşta gibiydi."

Mauro Icardi'den Galatasaray açıklaması

"Maç boyunca bana sert müdahaleleri oldu ancak hakem ilgilenmedi."

Mauro Icardi'den Galatasaray açıklaması

"PSG'YE ALIŞMAM KOLAY OLDU"

Sakatlığının geçmesinin ardından gollere başlayan Arjantinli golcü, "Paris Saint-Germain'e alışmak benim için kolay oldu çünkü İspanyolca konuşan çok fazla oyuncu var" diye konuştu.

Mauro Icardi'den Galatasaray açıklaması

PSG'nin Inter'den kiraladığı Icardi, bu sezon 4 maçta 221 dakika süre aldı ve 2 gol attı. (Sporx)

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