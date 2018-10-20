Medipol Başakşehir - Kayserispor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir, Kayserispor'u ağırladı. Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Kayserispor'u 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etti. Saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı. Medipol Başakşehir'de geçen sezon aldığı 10 maçlık ceza sona eren Arda Turan, Kayserispor maçının kadrosunda bulundu. Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor'u konuk ettikleri mücadelenin 21 kişilik kadrosuna Arda Turan'ı da dahil etti. Avcı'nın ilk 11'de yer vermediği Arda, yedekler arasında forma şansı bekledi. Deneyimli futbolcu, karşılaşma öncesinde ise ısınma sırasında takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkmadı. Ligde son olarak geçen sezon 32. haftada Demir Grup Sivasspor ile 4 Mayıs 2018'de oynanan karşılaşmada forma giyen Arda, 169 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.