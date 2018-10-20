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- maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında , 'u ağırladı.

Giriş Tarihi: 20.10.2018 17:43 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 17:56
Medipol Başakşehir - Kayserispor maçından kareler

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu hafta mücadelesinde , 'u 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk etti.

Medipol Başakşehir - Kayserispor maçından kareler

Saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı.

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Medipol Başakşehir - Kayserispor maçından kareler

'de geçen sezon aldığı 10 maçlık ceza sona eren , maçının kadrosunda bulundu.

Medipol Başakşehir - Kayserispor maçından kareler

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 'u konuk ettikleri mücadelenin 21 kişilik kadrosuna 'ı da dahil etti.

Medipol Başakşehir - Kayserispor maçından kareler

Avcı'nın ilk 11'de yer vermediği Arda, yedekler arasında forma şansı bekledi.

Medipol Başakşehir - Kayserispor maçından kareler

Deneyimli futbolcu, karşılaşma öncesinde ise ısınma sırasında takım arkadaşlarıyla birlikte sahaya çıkmadı.

Medipol Başakşehir - Kayserispor maçından kareler

Ligde son olarak geçen sezon 32. haftada Demir Grup Sivasspor ile 4 Mayıs 2018'de oynanan karşılaşmada forma giyen Arda, 169 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

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