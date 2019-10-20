Mehmetçiğin yüzünde bir tebessüm oluşturduysam ne mutlu bana

- Ve şampiyonluk geliyor... Tam olarak neler hissettin o anda?

- Bir fotoğrafımı gördüm, şampiyon olduktan sonra çekilmiş. Kollarımı iki yana açmış bağırıyorum. O anki enerji boşalmasını ifade eden öyle bir fotoğraf ki başka söze gerek yok...



- Şampiyon olduktan sonra verdiğin asker selamı da çok konuşuldu...

- Ben milli bir sporcu olarak üzerime düşen görevi yaptım, madalyayı aldım. Ama cephedeki askerlerimize destek olmak amaçlı onları selamlamak da istedim. Bu madalyayı onlara armağan ettim. Şanlı Türk ordumuzun morale ihtiyacı var. Onların yüzünde bir tebessüm bile uyandırabildiysem ne mutlu bana...