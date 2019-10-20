Mehmetçiğin yüzünde bir tebessüm oluşturduysam ne mutlu bana

- Filmi biraz daha geriye saralım öyleyse. Yani jimnastiğe başlama öyküne...
- 5 yaşımda başladım. Amcam Erkan Çolak sayesinde, kendisi eski bir jimnastikçiydi, ailem de onun vesilesiyle yönlendirdi. Şavkar Jimnastik Spor Kulübü'nde, İzmir'de başladım ve bugüne kadar da aynı kulüpte devam ettim. Antrenörüm de Yılmaz Göktekin, onunla da 19 yıldır beraberiz.
- Epeydir yoldaşlık yapıyorsunuz yani...
- Tabii ki... İkimiz de ailemizden uzak kaldık, günümüzün yarısı jimnastik salonunda geçti. Annemden babamdan çok Yılmaz Hoca'yı gördüm ki o da çocuklarından çok beni görmüştür.
- İlk gününü hatırlıyor musun?
- Hayal meyal. Havada uçan, zıplayan abiler vardı. "Yahu" dedim "Bunlar ne yapıyorlar..." (gülüyor) Jimnastik salonları zaten küçük çocuklar için oyun parkı gibidir. Aletler, rengarenk ortam, sünger havuzları... Hoşuma gitmişti benim de tabii... 6 yaşımda da kendi yaş grubumda Türkiye şampiyonu olmuştum.