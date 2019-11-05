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  • Meksika'nın en güzel kadını! İstanbul'a geldi bakın nasıl poz verdi...

'nın en güzel kadını! 'a geldi bakın nasıl poz verdi...

'da sunuculuk, oyunculuk ve modellik yapan , hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta fenomene dönüştü. 12 milyon kişinin takip ettiği Garcia'nın her hareketi olay oluyor. 28 yaşındaki ünlü isim Meksika'nın en güzel kadını olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz dönemde tatil için ve Kapadokya'ya gelen Garcia burada çektirdiği fotoğrafları da Instagram hesabından paylaşmıştı. Garcia'nın Türkiye'ye aşık olduğu ve ilk fırsatta yeniden geleceği söyleniyor...

(Fotoğraflar: Instagram/iamyanetgarcia)

Giriş Tarihi: 05.11.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:22
Meksika'nın en güzel kadını! İstanbul'a geldi bakın nasıl poz verdi...
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Meksika'nın en güzel kadını! İstanbul'a geldi bakın nasıl poz verdi...
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Meksika'nın en güzel kadını! İstanbul'a geldi bakın nasıl poz verdi...
Meksika'nın en güzel kadını! İstanbul'a geldi bakın nasıl poz verdi...
Meksika'nın en güzel kadını! İstanbul'a geldi bakın nasıl poz verdi...
Meksika'nın en güzel kadını! İstanbul'a geldi bakın nasıl poz verdi...
Meksika'nın en güzel kadını! İstanbul'a geldi bakın nasıl poz verdi...
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