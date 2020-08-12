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Yandaş'a gelen teklifleri menajeri açıkladı! "'den önce..."

'nin 'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Yandaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray Başkanı 'in 'bizimle anlaşamadığı için 2-3 katına Fenerbahçe'ye gitti' dediği Mert Hakan için, menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 11:05
Mert Hakan Yandaş'a gelen teklifleri menajeri açıkladı! Fenerbahçe'den önce...

'nin yeni transferi Yandaş'ın menajeri Erkan Afacan, Milliyet'in sorularını yanıtladı. Afacan, Fenerbahçe'den önce teklif aldıkları ülkeleri ve neden Fenerbahçe'yi tercih ettiklerini açıkladı. İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş'a gelen teklifleri menajeri açıkladı! Fenerbahçe'den önce...

3 yıl içerisinde 3. Lig'den Süper Lig'de zirveye geldi. 3 yıl içinde böyle bir mesafeyi nasıl kat etti?

Yandaş hep çalışkanlığı ile ve oyun zekası ve top kullanma becerisinin hep üstüne koya koya devam etti. Planladığımız süre sadece bir sezon sekteye uğradı. O da sakatlandığından dolayı. Menemen'de oynarken şu an Samsunspor'da oynayan ve ağabeylik yaparak Sivas'ta daha iyi olacağını düşünüp tercihini oradan yana kullanmasını istedi ve bizim için serüven başladı.

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Mert Hakan Yandaş'a gelen teklifleri menajeri açıkladı! Fenerbahçe'den önce...

Mert Hakan'ın Emre Belözoğlu'na karşı bir hayranlığı ve sevgisi var. Fenerbahçe'de de 5 numaranın özel bir yeri var Emre Belözoğlu için. Transferde Emre'nin rolü ne kadar oldu? Mert Hakan yakın gelecekte idolü gibi gördüğü Emre Belözoğlu'nun '5' numaralı formasını giymek ister mi?

Emre tabii ki kariyer olarak Türkiye'de tek oyuncu. Yandaş ya da şu anki jenerasyon için herkesi idol olarak gördüğü büyük futbolculuğunun yanında örnek bir karakter. 5 numara konusuna gelince tabii ki büyük onur olur. 'de kaptanlık yapmış büyük bir isim. Mert Hakan için de başladığımız serüvende hep 8 numara nasip oldu. Bir nevi bizim için güzel bir anlamı bu numaranın.

Mert Hakan Yandaş'a gelen teklifleri menajeri açıkladı! Fenerbahçe'den önce...

Sözleşmesi bitmesine rağmen ligin son haftalarında Sivasspor'a bağlılığını hep korudu. Son güne kadar en iyi futbolunu oynadı. Bu süreçte neler yaşadınız? En yakını olarak sizle neler konuştu?

Mert'in bir hayali vardı. Tabii ki burada takım arkadaşları da ona yardımcı oldu. Nitekim Emre Kılınç, Fatih, Ziya, , Caner aslında takımdaşlık olarak iyi sahne aldılar. Mert hiçbir zaman aidiyet duygusundan vazgeçmez. Hatta ufak bir anekdot; son Göztepe maçında rakip oyuncu ile çok iyi abi-kardeşliği vardır. Maçın içinde Berkan Emir'e 'Ağabey siz her maç böyle oynasaydınız' dedi. Türk oyuncuların aslında bence çoğu bu şekilde, duygusal insanlarız. Onun için takımlar içinde Türkler her zaman oynadıkları takımlara sahip çıkar. Nitekim de öyle oldu. Sivas'ta çok güzel anlamlı günleri geçti.

Mert Hakan Yandaş'a gelen teklifleri menajeri açıkladı! Fenerbahçe'den önce...

8 numara oynuyor, ihtiyaç olursa başka bölgede de oynayabilir mi? Kanat, 10 numara pozisyonu gibi...

Aslında forma numarası 8 olunca doğal olarak taraftarlar orta sahanın tandeminde oynuyor sanıyor fakat ... Yani giydiği forma numarası 8 olunca insanların bu şekilde bakış açısı var. Rıza hoca ona genelde özgürlük verdi. Mert'in ön bölgede final pasını, şut özelliğini ön planda tuttu. Zaten Mert Hakan önde ne kadar serbest kalırsa benim şahsi fikrim o kadar etkili olur. Adam koşmaktan sıkılmıyor (gülüyor). İki yönlü yeni nesil 10 numarası diyelim.

Mert Hakan Yandaş'a gelen teklifleri menajeri açıkladı! Fenerbahçe'den önce...

Menemen Belediyespor'da oynarken Sivasspor'a geçiş süreci nasıldı?

Aslında Tire'den Menemen'e gelirken çok tereddütlü davrandı, ama bizim kariyer planlaması bu şekilde değildi. O zamanki Menemen kadrosu, çok yetenekli ve nitelikli oyunculardan oluşuyordu. Yukarıda da bahsettiğim gibi çok yakın arkadaşı , ağabeyleri, Gökhan Ünal, gibi kariyerli oyuncuların yanında kendini daha da geliştirebileceğini düşündük. Menemenspor tercihi aslında Mert'in değil bizim planımızdı hatta Mert 2 hafta bunalımdaydı! Tabii ki de hocanın da harmanlaması etkili oldu.

Mert Hakan Yandaş'a gelen teklifleri menajeri açıkladı! Fenerbahçe'den önce...

Taraftarların Mert Hakan'a şimdiden ilgisi ve sevgisi var.. Özellikle Menemen Belediyespor'da giydiği sarı-lacivertli forma hep paylaşılıyor ve renklerin çok yakıştığı aktarılıyor. Taraftarın sıcak davranması nasıl etkiler?

Formalar aynı, armalar farklı. İlk günden şu ana kadar taraftarı hep 'a sahip çıktı. İnanıyorum ki sıra Mert Hakan da sahada Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlayacak. Taraftarların gönlü rahat olsun. Gittiği her yerde arma için canını dişine takar.

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