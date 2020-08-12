Mert Hakan Yandaş'a gelen teklifleri menajeri açıkladı! Fenerbahçe'den önce...

Sözleşmesi bitmesine rağmen ligin son haftalarında Sivasspor'a bağlılığını hep korudu. Son güne kadar en iyi futbolunu oynadı. Bu süreçte neler yaşadınız? En yakını olarak sizle neler konuştu?
Mert'in bir hayali vardı. Tabii ki burada takım arkadaşları da ona yardımcı oldu. Nitekim Emre Kılınç, Fatih, Ziya, Hakan Arslan, Caner aslında takımdaşlık olarak iyi sahne aldılar. Mert hiçbir zaman aidiyet duygusundan vazgeçmez. Hatta ufak bir anekdot; son Göztepe maçında rakip oyuncu Berkan Emir ile çok iyi abi-kardeşliği vardır. Maçın içinde Berkan Emir'e 'Ağabey siz her maç böyle oynasaydınız' dedi. Türk oyuncuların aslında bence çoğu bu şekilde, duygusal insanlarız. Onun için takımlar içinde Türkler her zaman oynadıkları takımlara sahip çıkar. Nitekim de öyle oldu. Sivas'ta çok güzel anlamlı günleri geçti.