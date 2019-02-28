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  • Mesut Özil'den geceye damga vuran performans! İngiltere'de gecenin maçları

'den geceye damga vuran performans! 'de gecenin maçları

lideri , sahasında Watford'u 5-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. 'in açılış golünü attığı maçta , sahasında Bournemouth'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Giriş Tarihi: 28.02.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.02.2019 10:19
Mesut Özil'den geceye damga vuran performans! İngiltere'de gecenin maçları

lideri , sahasında Watford'u 5-0 yenerek zirvedeki yerini korudu. 'in açılış golünü attığı maçta , sahasında Bournemouth'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Mesut Özil'den geceye damga vuran performans! İngiltere'de gecenin maçları

lideri , sahasında Watford'u 5-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

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Mesut Özil'den geceye damga vuran performans! İngiltere'de gecenin maçları

Ligin 28. haftasında Anfield Road Stadı'nda Watford'u ağırlayan 'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 20. dakikalarda Sadio Mane, 66. dakikada Divock Origi ile 79 ve 82. dakikalarda Virgil van Dijk attı.

Mesut Özil'den geceye damga vuran performans! İngiltere'de gecenin maçları

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki , bu galibiyetle puanını 69'a çıkardı.

Mesut Özil'den geceye damga vuran performans! İngiltere'de gecenin maçları

Liderin en yakın takipçisi Manchester City, sahasında West Ham United ile karşılaştı.

Mesut Özil'den geceye damga vuran performans! İngiltere'de gecenin maçları

İlk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 59. dakikada Arjantinli yıldızı Sergio Agüero'nun penaltı golüyle 1-0 kazanan Manchester temsilcisi, puanını 68'e yükselterek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Mesut Özil'den geceye damga vuran performans! İngiltere'de gecenin maçları

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan 90 dakika sahada kaldı.

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