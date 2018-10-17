Michael Frey'den flaş Erzurumspor açıklaması

"Benim için forvet olarak tabii ki gol atmak çok önemli. Son hazırlık maçında gol attım, bu da benim için çok iyiydi. Tabii ki ceza sahasına girdiğimde görevim gol atmak ama defansif bir görevim de var. Takıma yardım etmek istiyorum. Zamanla goller gelecektir ama önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması"