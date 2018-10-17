Michael Frey'den flaş Erzurumspor açıklaması

Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'nin İsviçreli forvet oyuncusu Michael Frey, bu sabah yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Takımın son durumu hakkında konuşarak sözlerine başlayan Frey, 'Takımı her gün antrenmanlarda görme fırsatım oluyor. Çok iyi çalışıyoruz ve ligin başına göre çok daha iyi durumdayız. Türkiye'nin en iyi takımı olmak için çok çalışıyoruz' açıklamasını yaptı. Erzurumspor'un transfer listesinde olmasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan İsviçreli futbolcu, 'Erzurumspor haberlerini ilk olarak gazetede okudum. Bu haberleri okumadan önce Erzurumspor'la ilgili çok fazla bilgi sahibi değildim. Kendilerine çok saygım var ama dediğim gibi gazete haberlerinden önce bilgi sahibi değildim Erzurumspor'la ilgili' dedi. Performansının eleştirilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Frey, 'Açıkçası öyle olduğunu düşünmüyorum. Geldiğim günden bu yana kulüpteki herkes bana karşı çok iyi ve gelişimimi sağlamamda yardımcı oluyorlar. Çok fazla eleştirildiğimi düşünmüyorum' cevabını verdi. 'Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması' Slimani ve Soldado'nun takımda olmasına karşın, kendisinin şu anda ilk 11'de oynaması hakkında ne düşündüğü sorulan Frey şunları söyledi: 'Gelmeden önce takımdaki futbolculara bakarsınız. Ben duruma birinci, ikinci ya da üçüncü forvet olarak bakmıyorum. Biz bir takımız ve birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Aramızda iyi bir arkadaşlık var. Biz Fenerbahçe'nin başarısı için birlikte savaşıyoruz. En önemli konu Fenerbahçe'nin maçlarını kazanması.' 'Benim için forvet olarak tabii ki gol atmak çok önemli. Son hazırlık maçında gol attım, bu da benim için çok iyiydi. Tabii ki ceza sahasına girdiğimde görevim gol atmak ama defansif bir görevim de var. Takıma yardım etmek istiyorum. Zamanla goller gelecektir ama önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması' Sivasspor maçında kadroyu kendisinin yapması durumunda, ilk 11'e kendisini mi yoksa başka bir ismi mi yazacağı sorulan Frey, 'Tabii ki bu benim işim değil. Bu hocamızın görevi. Ben oynayınca mutlu oluyorum ama dediğim gibi önemli olan Fenerbahçe' ifadelerini kullandı.