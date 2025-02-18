Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
14:04
Milan-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | | Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milan, play-off turu rövanş maçında Feyenoord'u sahasında ağırlayacak. İlk karşılaşmada deplasmanda 1-0 mağlup olan İtalyan ekibi, tur atlamak için en az iki farklı galibiyet almak zorunda. Futbolseverler, bu kritik mücadelenin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Milan-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar.