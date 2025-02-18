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Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:04 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:04

Milan-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milan, play-off turu rövanş maçında Feyenoord'u sahasında ağırlayacak. İlk karşılaşmada deplasmanda 1-0 mağlup olan İtalyan ekibi, tur atlamak için en az iki farklı galibiyet almak zorunda. Futbolseverler, bu kritik mücadelenin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Milan-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, detaylar.

Milan-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. İlk maçta Feyenoord, Milan'ı 1-0 mağlup ederek avantaj elde etti. Şimdi ise iki ekip, rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Milan-Feyenoord Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

Milan-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | | Şampiyonlar Ligi

MILAN - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan - Feyenoord maçı 18 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynanacak.

San Siro'da oynanacak olan maçı Szymon Marciniak düdük çalacak.

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Milan-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | | Şampiyonlar Ligi

MİLAN-FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

Milan-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | | Şampiyonlar Ligi

MUHTEMEL 11'LER
Milan: Maignan, Theo Hernandez, Thiaw, Pavlovic, Walker, Reijnders, Fofana, Leao, Felix, Pulisic, Gimenez

Feyenoord: Wellenreuther, Beelen, Hancko, Smal, Read, Milambo, Moder, Timber, Hadj-Mousa, Paixao, Ueda

Milan-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | | Şampiyonlar Ligi
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