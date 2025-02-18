Milan-Feyenoord rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. İlk maçta Feyenoord, Milan'ı 1-0 mağlup ederek avantaj elde etti. Şimdi ise iki ekip, rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, bu kritik karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Peki, Milan-Feyenoord Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.