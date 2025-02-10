Giriş Tarihi: 10.02.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
21:10
MİLLİ MAÇ GÜNÜ! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Ay-yıldızlı A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme yolunda kritik bir sınav vermeye hazırlanıyor. İstanbul'da taraftarının desteğini arkasına alacak olan ay-yıldızlılar, play-off turunda Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan milliler, bu önemli karşılaşmada avantaj elde etmeyi hedefliyor. Türkiye için büyük önem taşıyan bu mücadele, A Ligi'ne yükselme yolunda belirleyici olacak. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?