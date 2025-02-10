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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ GÜNÜ! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 21:10 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 21:10

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Ay-yıldızlı A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme yolunda kritik bir sınav vermeye hazırlanıyor. İstanbul'da taraftarının desteğini arkasına alacak olan ay-yıldızlılar, play-off turunda Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan milliler, bu önemli karşılaşmada avantaj elde etmeyi hedefliyor. Türkiye için büyük önem taşıyan bu mücadele, A Ligi'ne yükselme yolunda belirleyici olacak. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Türk futbolunda büyük heyecan için geri sayım başladı. A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme hedefiyle play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Rams Park'ta oynanacak kritik mücadelede Montella'nın öğrencileri, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Bu önemli karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın saatini ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. İşte milli maçın detayları haberin devamında…

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye ile Macaristan arasındaki Uluslar Ligi play-off karşılaşmalarının tarihleri belli oldu.

İlk maç, 20 Mart 2025 tarihinde Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak. İkinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde Macaristan'da gerçekleştirilecek. Her iki maç da Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

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MİLLİ MAÇ GÜNÜ! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye ile Macaristan arasındaki play-off maçı, TRT ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİLERİN PLAY-OFF MAÇ TAKVİMİ

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE MACARİSTAN İLE 15 KEZ KOZLARINI PAYLAŞTI

Türkiye ile Macaristan, A Milli Futbol Takımları tarihindeki 15. karşılaşmalarını oynadı. Bu maçlardan 8'i resmi, 7'si ise dostluk karşılaşmasıydı. Yapılan 15 maçın sonucunda Macaristan, 9 galibiyetle üstünlük sağladı. Türkiye ise 4 kez galip gelirken, 2 karşılaşma berabere tamamlandı.

Bu süre zarfında Türkiye toplamda 15 gol atarken, Macaristan 29 golle skorda önde oldu.

Son olarak, 22 Mart 2024 tarihinde Budapeşte'de oynanan hazırlık maçında Macaristan, 48. dakikada Szoboszlai'nin penaltı golüyle 1-0'lık skorla galip geldi.

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