MİLLİ MAÇ GÜNÜ! UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Macaristan arasındaki Uluslar Ligi play-off karşılaşmalarının tarihleri belli oldu.

İlk maç, 20 Mart 2025 tarihinde Türkiye'nin ev sahipliğinde oynanacak. İkinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde Macaristan'da gerçekleştirilecek. Her iki maç da Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.