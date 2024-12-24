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Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:58

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kalan maçları

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek isteyen A Milli Futbol Takımı, play-off turunda Macaristan ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Türkiye; A Ligi'nde 3. sırada tamamlayan Macaristan ile eşleşti. Çifft maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda galip gelen ekip, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselme hakkı kazanacak. Peki; Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı hakkında tüm detaylar...

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kalan maçları

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'unda gösterdiği üstün performansla Galler'in ardından ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız, A/B play-off turunda önemli bir eşleşmeye çıkıyor. Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselmek için kritik bir adım atmaya hazırlanırken, bu zorlu play-off maçında karşısına Macaristan çıkacak. Peki; Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı hangi kanalda? İşte; detaylar...

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kalan maçları

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

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MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kalan maçları

TÜRKİYE-MACARİSTAN ULUSLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kalan maçları

PLAY-OFF ÇİFT MAÇ ELEME USULÜNE GÖRE OYNANACAK!
Play-off maçları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Macaristan'ın eşleşmede tur atlayan taraf olması halinde A Ligi'nde yolunda Uluslar Ligi'ne devam edecek. A Milli Takımımızın 2 maç sonunda üstün olması durumunda Türkiye B Ligi'nde A Ligi'ne yükselirken Macaristan B Ligi'nde mücadelesini sürdürecek.

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kalan maçları

MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?

A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

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