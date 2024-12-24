Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
11:58
MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım kalan maçları
UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek isteyen A Milli Futbol Takımı, play-off turunda Macaristan ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Türkiye; A Ligi'nde 3. sırada tamamlayan Macaristan ile eşleşti. Çifft maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda galip gelen ekip, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ne yükselme hakkı kazanacak. Peki; Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı hakkında tüm detaylar...