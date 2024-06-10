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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ İZLE! POLONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN KANALI || Polonya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 11:57

MİLLİ MAÇ İZLE! POLONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN KANALI || Polonya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

EURO 2024 öncesi Türkiye son hazırlık maçına çıkıyor. İtalya ile çıktığı maçta 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız Polonya karşısında galip ayrılmak istiyor. Hazırlıklarını tamamlayan Milliler maç için hazır. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler milli maç izle sorgulamalarına başladı. Polonya Türkiye mücadelesi Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda oynanacak. Peki, Polonya Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Polonya Türkiye maçı canlı izle!

MİLLİ MAÇ İZLE! POLONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN KANALI || Polonya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız bu akşam Polonya ile EURO 2024 öncesinde son maçına çıkıyor. Deplasmanda gerçekleşecek mücadele için hazırlıklarını tamamlayan Milli takım kadrosunda eksikler yer alıyor. Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarıldı. Peki, Polonya Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Muhtemel 11'ler ve Polonya Türkiye maçı canlı izle linki!

MİLLİ MAÇ İZLE! POLONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN KANALI || Polonya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Montella yönetimindeki A Milli Takım son hazırlık karşılaşmasına Polonya karşısında çıkıyor.

Polonya - Türkiye mücadelesi 10 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

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MİLLİ MAÇ İZLE! POLONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN KANALI || Polonya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

POLONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN KANALI

A Milli Takım'ın hazırlık mücadelesinin ekranlara geleceği kanal belli oldu.

Polonya - Türkiye mücadelesini TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ MAÇ İZLE! POLONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN KANALI || Polonya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRT SPOR CANLI İZLE EKRANI

Polonya -Türkiye mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

MİLLİ MAÇ İZLE! POLONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN KANALI || Polonya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

POLONYA - TÜRKİYE MAÇ MUHTEMEL 11'LERİ:

Polonya: Szczesny, Walukiewicz, Salamon, Kiwior, Skoras, Zielinski, Romanczuk, Grosicki, Szymanski, Buksa, Lewandowski

Türkiye: Altay, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Kaan, Arda, Kenan, Kerem, Cenk

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