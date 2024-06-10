MİLLİ MAÇ İZLE! POLONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN KANALI || Polonya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız bu akşam Polonya ile EURO 2024 öncesinde son maçına çıkıyor. Deplasmanda gerçekleşecek mücadele için hazırlıklarını tamamlayan Milli takım kadrosunda eksikler yer alıyor. Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarıldı. Peki, Polonya Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Muhtemel 11'ler ve Polonya Türkiye maçı canlı izle linki!