Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
11:57
MİLLİ MAÇ İZLE! POLONYA TÜRKİYE MAÇI CANLI YAYIN KANALI || Polonya - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2024 öncesi Türkiye son hazırlık maçına çıkıyor. İtalya ile çıktığı maçta 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımımız Polonya karşısında galip ayrılmak istiyor. Hazırlıklarını tamamlayan Milliler maç için hazır. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler milli maç izle sorgulamalarına başladı. Polonya Türkiye mücadelesi Başkent Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda oynanacak. Peki, Polonya Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Polonya Türkiye maçı canlı izle!