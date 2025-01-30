Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
10:36
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç fikstürü
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele veren Türkiye, liderliği Galler'e kaptırmasıyla play-off'lara kaldı. A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselme mücadelesinde Macaristan'la karşı karşıya gelecek. İki ayaklı play-off turunun ilk mücadelesi İstanbul'da, Rams Park'ta gerçekleşecek. Ay-yıldızlılar, ikinci maçta ise Maceristan deplasmanına konuk olacak. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Macaristan maçı biletleri satışa çıktı mı? İşte, detaylar.