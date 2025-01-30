MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç fikstürü

A Milli Futbol Takımı 2025 maç fikstürü belli oldu. Uluslar Ligi'nde play-off mücadelesi verecek olan Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak. A Ligi'ne yükselme hedefiyle sahaya çıkacak milliler, ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet arayan ay-yıldızlılar, turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, milli maç tarihleri ve tüm detaylar.