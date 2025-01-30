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Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 10:36

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç fikstürü

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele veren Türkiye, liderliği Galler'e kaptırmasıyla play-off'lara kaldı. A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselme mücadelesinde Macaristan'la karşı karşıya gelecek. İki ayaklı play-off turunun ilk mücadelesi İstanbul'da, Rams Park'ta gerçekleşecek. Ay-yıldızlılar, ikinci maçta ise Maceristan deplasmanına konuk olacak. Peki, Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Macaristan maçı biletleri satışa çıktı mı? İşte, detaylar.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç fikstürü

A Milli Futbol Takımı 2025 maç fikstürü belli oldu. Uluslar Ligi'nde play-off mücadelesi verecek olan Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak. A Ligi'ne yükselme hedefiyle sahaya çıkacak milliler, ilk maçı İstanbul'da oynayacak. Ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet arayan ay-yıldızlılar, turu geçmeyi hedefliyor. Peki, Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, milli maç tarihleri ve tüm detaylar.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç fikstürü

TÜRKİYE-MACARİSTAN MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.00'de Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç fikstürü

MİLLİ MAÇ PROGRAMI
Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç fikstürü

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Milli maçların henüz yayın kanalı belli olmadı. Ancak Türkiye - Macaristan maçının TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? Türkiye-Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç fikstürü

A LİGİ'NDE ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

UEFA Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son 8 arasında giren Portekiz, Hırvatistan, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya ve Danimarka, çeyrek final kurasında yer alacak.

Çift ayaklı eleme maçlarına çıkacak söz konusu 8 takım, 2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için mücadele edecek.

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