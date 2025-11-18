Giriş Tarihi: 18.11.2025 22:35
MİLLİ MAÇ ŞİFRESİZ EKRANDA! İspanya Türkiye maçı hangi kanalda yayında?
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda kritik bir mücadeleye çıkacak A Milli Futbol Takımı, son maçta İspanya'yı yenerek grubu moralli bir şekilde tamamlamayı hedefliyor. 12 puanla İspanya'nın 3 puan gerisinde bulunan Türkiye, bu önemli karşılaşmayı kazanmak istiyor. Futbolseverler, maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, İspanya-Türkiye maçı hangi kanalda?