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Haberler Galeri MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 15:06 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:06

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi kuraları kasım ayında çekildi. Bu doğrultuda A Ligi çeyrek ve yarı final ile diğer liglerin A ligine yükselme play-off eşleşmeleri ortaya çıktı. A Milli Takım Macaristan ile eşleşti. Bu noktada Türkiye - Macaristan play-off maçı tarihi futbolseverlerin takvimlerinde işaretlendi. Millilerin ligde tutunması bekleniyor. Peki; Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, milli maç tarihleri 2025...

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye milli maç takvimi 2025 yılının gelişiyle birlikte gündemde. Play-offlarda A ligine yükselme mücadelesi verecek A Milli Takım ile birlikte taraftarın da heyecanı dorukta. Peki; UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A MİLLİ TAKIM A LİGİNE YÜKSELME ÇABASI VERECEK!

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Takım grup liderliğine Karadağ karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet sonrası veda etmişti.

Alınan mağlubiyet grupta lider olan Türkiye'yi Galler'in arkasına düşürdü ve Milliler doğrudan yükselme ihtimalini kaybederek şansını play-off maçına bıraktı.

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MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA ULUSLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

C/D Play-Off Eşleşmeleri

Cebelitarık - Letonya

Malta – Lüksemburg

B/C Play-Off Eşleşmeleri

Kosova –İzlanda

Bulgaristan - İrlanda

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya – Slovenya

A/B Play-Off Eşleşmeleri

Türkiye - Macaristan

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan - İskoçya

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Milli takım maç tarihleri belli oldu. Türkye Macaristan play-off maçı 20 Mart tarihinde oynanacak.

Rövanş ise 23 Mart günü gerçekleşecek.

Her iki karşılaşmanın da TSİ 20.00'de başlaması bekleniyor.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Milli maçların henüz yayın kanalı belli olmadı.

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