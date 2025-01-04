MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye milli maç takvimi 2025 yılının gelişiyle birlikte gündemde. Play-offlarda A ligine yükselme mücadelesi verecek A Milli Takım ile birlikte taraftarın da heyecanı dorukta. Peki; UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?