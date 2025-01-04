Giriş Tarihi: 04.01.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
15:06
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2025: UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi kuraları kasım ayında çekildi. Bu doğrultuda A Ligi çeyrek ve yarı final ile diğer liglerin A ligine yükselme play-off eşleşmeleri ortaya çıktı. A Milli Takım Macaristan ile eşleşti. Bu noktada Türkiye - Macaristan play-off maçı tarihi futbolseverlerin takvimlerinde işaretlendi. Millilerin ligde tutunması bekleniyor. Peki; Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, milli maç tarihleri 2025...