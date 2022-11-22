Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Monaco Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Turkish Airlines EuroLeague'de fırtınalar estiren Fenerbahçe Beko, 9. hafta maçında Monaco ile kozlarını paylaşacak. Zirvede yer alan sarı lacivertliler, bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen basketbol severler ise ''Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle kanalına erişmeye çalışıyor. Peki, Monaco Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle linki…