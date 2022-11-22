Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 22.11.2022 12:50 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 12:50

Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Monaco Fenerbahçe Beko maçı için nefesler tutuldu. Turkish Airlines EuroLeague'de fırtınalar estiren Fenerbahçe Beko, 9. hafta maçında Monaco ile kozlarını paylaşacak. Zirvede yer alan sarı lacivertliler, bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen basketbol severler ise ''Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle kanalına erişmeye çalışıyor. Peki, Monaco Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle linki…

Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Monaco maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 9. hafta maçında Fransa'nın Monaco ekibi ile karşılaşacak. Ligde liderliğini sürdüren sarı lacivertliler, zorlu Monaco deplasmanından da 2 puanla dönmek istiyor. Heyecan dolu mücadeleyi kaçırmak istemeyen basketbol severler ise Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle kanalına erişmek için ''Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Monaco Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler…

Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

MONACO FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2022-23 sezonu 9. hafta maçında Fransız temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor

İşte, Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında bilgiler…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Monaco Fenerbahçe Beko maçı, 22 Kasım 2022 Salı günü (bu akşam) saat 21.00'de başlayacak.

Zorlu müsabakayı Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Hırvatistan) hakem üçlüsü yönetecek.

Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak olan Monaco Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı S Sport üzerinden yayında olacak.

Monaco Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

https://www.ssport.tv/

SON DAKİKA