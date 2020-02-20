Mourinho'nun gözü o isimde! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde izleyecek

Fikstürün açıklandığı günden itibaren futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği 23. hafta geldi. Birçok önemli maça sahne olacak haftada en fazla dikkat çeken karşılaşma her sene olduğu gibi Kadıköy'de oynanacak. Ezeli rakip ve ebdi dostlar Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar akşamı kozlarını paylaşacak. İki takımda da eksik futbolcular can sıkarken, Fenerbahçe alacağı bir galibiyetle bir taşla iki kuş vurabilir... Sarı-lacivertli yıldızı izlemek için 3 İngiliz kulübünün pazar akşamı statta yerlerini alacağı öğrenildi. İşte o isim ve kesenin ağzını açması gereken takımlar...