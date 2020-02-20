Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Mourinho'nun gözü o isimde! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde izleyecek

Mourinho'nun gözü o isimde! - derbisinde izleyecek

Fikstürün açıklandığı günden itibaren futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği 23. hafta geldi. Birçok önemli maça sahne olacak haftada en fazla dikkat çeken karşılaşma her sene olduğu gibi Kadıköy'de oynanacak. Ezeli rakip ve ebdi dostlar Fenerbahçe ile Galatasaray, pazar akşamı kozlarını paylaşacak. İki takımda da eksik futbolcular can sıkarken, Fenerbahçe alacağı bir galibiyetle bir taşla iki kuş vurabilir... Sarı-lacivertli yıldızı izlemek için 3 İngiliz kulübünün pazar akşamı statta yerlerini alacağı öğrenildi. İşte o isim ve kesenin ağzını açması gereken takımlar...

Giriş Tarihi: 20.02.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 10:35
Mourinho'nun gözü o isimde! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde izleyecek

'in 23. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. Pazar akşamı oynanacak mücadele öncesinde 'un sarı-lacivertlileri 21 yıla ulaşan serinin devam edeceğine emin... Sarı-kırmızılı taraf ise Fenerbahçe'nin eksik futbolcuları ve form durumları kıyaslamasıyla 'o sene bu sene' diyor...

Mourinho'nun gözü o isimde! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde izleyecek

Bu dev derbiden bir gün önce ise bir başka önemli maç oynanacak 'da... sahasında 'u konuk edecek. 'de ilk 7 sırada bulunan takımlardan 6'sının birbirleriyle karşılaşacakları haftada - mücadelesi de oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mourinho'nun gözü o isimde! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde izleyecek

Şampiyonluğun düğümünün büyük oranda çözülmesi beklenen haftada lig yarışından kopmak istemiyor. Beraberliğin bile sarı-lacivertlileri yarıştan düşürecek olması, 'a mutlak 3 puan hesapları yaptırıyor.

Mourinho'nun gözü o isimde! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde izleyecek

Öte yandan derbi mücadelesi oyuncular için vitrin maçı niteliğinde... Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit isimlerinden 'a da İngiliz kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor.

Mourinho'nun gözü o isimde! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde izleyecek

İngiliz futbol siteleri Tottenham, Sunderland ve Everton'ın Fenerbahçe ile arasında oynanacak derbi maça scoutlarını göndereceğini ve milli futbolcuyu izleyeceklerini yazdılar.

Mourinho'nun gözü o isimde! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde izleyecek

Milli futbolcu , 2019'un aralık ayında Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Mourinho'nun gözü o isimde! Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde izleyecek

Bu sezon formasıyla toplamda 22 maça çıkan 24 yaşındaki genç futbolcu, bu karşılaşmalarda2 gol atarken 5 de asist yaptı.

BİZE ULAŞIN