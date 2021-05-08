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Giriş Tarihi: 08.05.2021 17:26 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 17:47

Mübarek nedir ve ibadetleri neler? Kadir Gecesi ibadetleri, namazı ve duası! Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nedir?

Bin aydan daha hayırlı bu gece idrak edilecek. Kadir Gecesi duaları, namazı ve ibadetleri ile bu kıymetli gecenin anlamı ve önemi anlaşılarak feyzinden yararlanılacak. Kadir Gecesi ibadetleri, duası ve namazı da merak konusu oldu. Kadir Gecesi edilecek dualar, kılınacak namaz ve çekilecek tesbihler, zikirler, salavatlar yoğun olarak araştırılıyor. Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi edilecek dualar ve yapılacak ibadetler ile en verimli şekilde geçilmelidir. Peki, Kadir Gecesi nedir, ibadetleri neler ve okunacak dualar hangileri? İşte, Kadir Gecesi'nin anlamı, ibadetleri, kılınacak namazı ve okunacak dualar

Mübarek Kadir Gecesi nedir ve ibadetleri neler? Kadir Gecesi ibadetleri, namazı ve duası! Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nedir?

Duaların ve tövbelerin kabul edildiği bu gece idrak edilecek. Kadir Gecesi, dinimizin en kutsal geceleri arasında yer alır. Kadir Gecesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure yer alır. Bu gecenin faziletini belirten bu surede Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğu belirtilir. Bu noktada, Kadir Gecesi edilecek dualar ve yapılacak ibadetler de önem arz ediyor. Bu gecenin feyzinden en iyi şekilde istifade etmek isteyenler, Kadir Gecesi namazı, okunacak dualar ve yapılacak ibadetleri öğrenmeye çalışıyor.

KADİR GECESİ NEDİR?

Bu geceye Kadir Gecesi denmesinin birçok sebebi vardır. Bunlardan birisi, Kadir Gecesi'nin kadir ve kıymetinin haylice yüksek olması anlamındadır. Diğeri de, bu gece inen meleklerin sayısından ötürü yeryüzünde darlığın oluşmasıdır.

KADİR GECESİ NAMAZI, DUASI VE YAPILACAK İBADETLER

Bu gecenin anlamı ve önemini bilenler, Kadir Gecesi namazı, duası ve yapılması tavsiye edilen ibadetleri öğrenmeye çalışıyor. Bu gece Kur'an-ı Kerim gecesidir. Kur'an'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kur'an okumak lazım bu gece. Düşünerek, anlamını da okuyarak. İbret alarak. Kendimizle hesaplaşarak. Kur'an'ı niye terk ettiğimizi kendimize sorarak. Kur'an-ı Kerim'in sadece okunmak için değil de anlaşılmak için, yaşanmak için indiğini düşünerek.

İşte, Kadir Gecesi namazı, Kadir Gecesi okunacak dualar ve ibadetleri;

Mübarek Kadir Gecesi nedir ve ibadetleri neler? Kadir Gecesi ibadetleri, namazı ve duası! Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nedir?

KADİR GECESİ'NDE NELER YAPILIR?

, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha olarak nitelendirilmiştir. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Kadir Gecesi'nde yapılması gerekenler şöyle;

Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in bol bol okunması gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) bu gece indirilmeye başlayan Kur'an-ı hem okumak hem de anlamak gerekir.

Anne ve babalarımızın bu gece mutlaka duasını almamız gerekir. Eğer vefat etmişler ise dualar okunur.

Helallik alınır. Dargınlıklar, küskünlükler bu gece vesilesi ile son bulmalıdır.

Tövbe kapılarının sonuna kadar açılacağı Kadir Gecesi'nde bol bol tövbe edilmesi gerekir.

Kötü alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Kadir Gecesi vesilesiyle kötü alışkanlıklardan vazgeçilmelidir.

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Mübarek Kadir Gecesi nedir ve ibadetleri neler? Kadir Gecesi ibadetleri, namazı ve duası! Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nedir?

KADİR GECESİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Yüce dinimiz İslam için en mühim, en ihtişamlı ve en faziletli gecelerin en başında yer alır. 'nde, Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlamıştır. Kur'an meşalesi dünyayı aydınlatmaya bu mübarek gecede başlamıştır. Kadir suresinde de bu gece ile ilgili ''bin aydan daha hayırlı'' ifadeler yer almaktadır.

Mübarek Kadir Gecesi nedir ve ibadetleri neler? Kadir Gecesi ibadetleri, namazı ve duası! Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nedir?

PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUAYI OKURDU?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), 'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

Mübarek Kadir Gecesi nedir ve ibadetleri neler? Kadir Gecesi ibadetleri, namazı ve duası! Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nedir?

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

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