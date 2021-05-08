Mübarek Kadir Gecesi nedir ve ibadetleri neler? Kadir Gecesi ibadetleri, namazı ve duası! Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, okunacak dualar nedir?

Duaların ve tövbelerin kabul edildiği Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Kadir Gecesi, dinimizin en kutsal geceleri arasında yer alır. Kadir Gecesi hakkında Kur'an-ı Kerim'de özel bir sure yer alır. Bu gecenin faziletini belirten bu surede Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğu belirtilir. Bu noktada, Kadir Gecesi edilecek dualar ve yapılacak ibadetler de önem arz ediyor. Bu gecenin feyzinden en iyi şekilde istifade etmek isteyenler, Kadir Gecesi namazı, okunacak dualar ve yapılacak ibadetleri öğrenmeye çalışıyor.

KADİR GECESİ NEDİR?

Bu geceye Kadir Gecesi denmesinin birçok sebebi vardır. Bunlardan birisi, Kadir Gecesi'nin kadir ve kıymetinin haylice yüksek olması anlamındadır. Diğeri de, bu gece inen meleklerin sayısından ötürü yeryüzünde darlığın oluşmasıdır.

KADİR GECESİ NAMAZI, DUASI VE YAPILACAK İBADETLER

Bu gecenin anlamı ve önemini bilenler, Kadir Gecesi namazı, duası ve yapılması tavsiye edilen ibadetleri öğrenmeye çalışıyor. Bu gece Kur'an-ı Kerim gecesidir. Kur'an'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bol bol Kur'an okumak lazım bu gece. Düşünerek, anlamını da okuyarak. İbret alarak. Kendimizle hesaplaşarak. Kur'an'ı niye terk ettiğimizi kendimize sorarak. Kur'an-ı Kerim'in sadece okunmak için değil de anlaşılmak için, yaşanmak için indiğini düşünerek.

İşte, Kadir Gecesi namazı, Kadir Gecesi okunacak dualar ve ibadetleri;