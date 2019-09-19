Murat Özbostan Brugge - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan bugünkü yazısında Brugge - Galatasaray maçını kaleme aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımı ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan Brugge - Galatasaray maçını analiz etti. İşte Murat Özbostan'ın yazısı... İyi başlamak, puanla başlamak önemliydi.. Bu nedenle G.Saray'ın aldığı 1 puanı önemsiyorum.. Ama kadro açısından rakibinden daha kaliteli bir takım olan G.Saray'ın 3 puanla dönmesini beklerdim. Ligin başından beri sıkıntıları var.. Muslera'nın yine kritik kurtarışları olmasa İstanbul'a dönüş acı olacaktı. Şöyle bir bakarsak: 1- Galatasaray'ın temposu yok.. Topa sarı-kırmızılı takım hız katamıyor.. Çok yavaşlar.. 2- Kanatlardan istenilen oranda ofansif anlamda destek gelmiyor. 3- Savunma çok kötü.. Arkaya atılan üç topta Belçika takımı sıkıntı yarattı. Stoperlerin uyumu yok.. Sanki bu iki adam bu sezon ilk defa yan yana oynuyorlar. İstanbul'daki maçta endişelerim daha büyük..