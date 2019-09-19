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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Spor Müdürü bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 08:54 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 09:02
Murat Özbostan Brugge - Galatasaray maçını değerlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında , deplasmanda Belçika'nın Club takımı ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Galatasaray ve Club Brugge, gruba 1'er puanla başlangıç yaptı.

Murat Özbostan Brugge - Galatasaray maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Spor Müdürü - maçını analiz etti. İşte Murat Özbostan'ın yazısı...

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Murat Özbostan Brugge - Galatasaray maçını değerlendirdi

İyi başlamak, puanla başlamak önemliydi.. Bu nedenle G.Saray'ın aldığı 1 puanı önemsiyorum.. Ama kadro açısından rakibinden daha kaliteli bir takım olan G.Saray'ın 3 puanla dönmesini beklerdim.

Murat Özbostan Brugge - Galatasaray maçını değerlendirdi

Ligin başından beri sıkıntıları var.. Muslera'nın yine kritik kurtarışları olmasa İstanbul'a dönüş acı olacaktı.

Şöyle bir bakarsak:

Murat Özbostan Brugge - Galatasaray maçını değerlendirdi

1- 'ın temposu yok.. Topa sarı-kırmızılı takım hız katamıyor.. Çok yavaşlar..

Murat Özbostan Brugge - Galatasaray maçını değerlendirdi

2- Kanatlardan istenilen oranda ofansif anlamda destek gelmiyor.

Murat Özbostan Brugge - Galatasaray maçını değerlendirdi

3- Savunma çok kötü.. Arkaya atılan üç topta Belçika takımı sıkıntı yarattı. Stoperlerin uyumu yok.. Sanki bu iki adam bu sezon ilk defa yan yana oynuyorlar. İstanbul'daki maçta endişelerim daha büyük..

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