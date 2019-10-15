Murat Özbostan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan bugünkü yazısında, Fransa - Türkiye maçını kaleme aldı. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 8. haftasında konuk olduğu Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fransa - Türkiye maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Murat Özbostan'ın yazısı... Dünya Kupası'nın son sahibine Konya'daki mağlubiyet çok ağır gelmişti. Paris'te oynadıkları son 7 maçı kazanmış olmanın güveniyle rövanşı almak için sahaya çıktılar ama tribünlere baktığımızda deplasmandaydılar sanki. Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü ilk 11, 'Ben bu rövanşı vermem' diyordu, gerisi sahada futbolcuların ayaklarına ve yüreklerine bakıyordu elbette. Pogba ve Kante'nin olmadığı Fransız orta sahası bütün üretkenliğini Griezmann üzerine kurarken, defansta sağlam durduk. Merih ve Çağlar yıkılmaz kale gibiydiler. İlk yarının tek net pozisyonunda Mert kalesinde devleşti. Orta sahayı kalabalık tutup kaptığımız topları hızlı hücumlara çevirmek ve topu Burak Yılmaz ile buluşturmak konusunda eksik kaldık.