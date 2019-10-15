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maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Spor Müdürü bugünkü yazısında, maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 15:31 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 15:41
Murat Özbostan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 8. haftasında konuk olduğu ile 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Murat Özbostan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Spor Müdürü , maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Murat Özbostan'ın yazısı...

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Murat Özbostan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

Dünya Kupası'nın son sahibine Konya'daki mağlubiyet çok ağır gelmişti. Paris'te oynadıkları son 7 maçı kazanmış olmanın güveniyle rövanşı almak için sahaya çıktılar ama tribünlere baktığımızda deplasmandaydılar sanki.

Murat Özbostan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü ilk 11, "Ben bu rövanşı vermem" diyordu, gerisi sahada futbolcuların ayaklarına ve yüreklerine bakıyordu elbette.

Murat Özbostan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

Pogba ve Kante'nin olmadığı Fransız orta sahası bütün üretkenliğini Griezmann üzerine kurarken, defansta sağlam durduk.

Murat Özbostan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

Merih ve Çağlar yıkılmaz kale gibiydiler. İlk yarının tek net pozisyonunda Mert kalesinde devleşti.

Murat Özbostan Fransa - Türkiye maçını değerlendirdi

Orta sahayı kalabalık tutup kaptığımız topları hızlı hücumlara çevirmek ve topu Burak Yılmaz ile buluşturmak konusunda eksik kaldık.

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