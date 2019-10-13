Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Murat Özbostan: Fransız polisi işini yapacak mı?

: Fransız polisi işini yapacak mı?

SABAH Gazetesi Spor Müdürü bugünkü yazısında, maçı öncesi A Milli Takımı ve taraftarlarımızı bekleyen tehlikeyi yazdı.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 11:02
Murat Özbostan: Fransız polisi işini yapacak mı?

Avrupa'da hatta dünyada Türkiye'ye karşı büyük bir saldırı var.. Terör için yaptığımız haklı mücadelemizi, saptırıp içine "savaş" kelimesini sokarak okuyorlar.

Murat Özbostan: Fransız polisi işini yapacak mı?

Okudukları gibi kalmayarak bir de iftira atıyorlar. Öyle ki siyaset bilgisi olmayan eski Juventuslu futbolcu Claudio Marchisio, bütün cehaletiyle saçma sapan yorumlar yapma cesaretini kendinde buluyor. Türkiye hakkında ağır şeyler söylüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Murat Özbostan: Fransız polisi işini yapacak mı?

Allah'tan Merih Demiral gibi aslanlarımız var ki kendisine tokat gibi yanıt vermekte gecikmiyor...

Murat Özbostan: Fransız polisi işini yapacak mı?

Diğer bir saldırı Enver Cenk Şahin'e yapıldı.

Murat Özbostan: Fransız polisi işini yapacak mı?

EURO 2020 bizim sportif mücadelemiz... Bu turnuvaya gitmeyi istiyoruz.

Murat Özbostan: Fransız polisi işini yapacak mı?

Mehmetçik bugüne kadar 40 bin şehit verdiğimiz terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele içindeyken, ay-yıldızlı takımımız da ülke insanımızı mutlu etmek istiyor. Bunu da şu ana kadar başarıyla sürdürüyor.

Murat Özbostan: Fransız polisi işini yapacak mı?

Paris'te zor bir maça çıkacağız.. Fransa terör sempatizanlarının oldukça fazla olduğu bir ülke. Onlara sahip çıkarak, desteğini pek çok örnekle gösterdi.

BİZE ULAŞIN