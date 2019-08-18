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: Sahaya değil dışarıya bakmalı

SABAH Gazetesi Spor Müdürü bugünkü yazısında, - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 18.08.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 18.08.2019 12:01
Murat Özbostan: Sahaya değil dışarıya bakmalı

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup , kendi sahasında konuk ettiği 'ı Mert Hakan ve Yatabare ve Emre'nin golleri ile 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Murat Özbostan: Sahaya değil dışarıya bakmalı

SABAH Gazetesi Spor Müdürü , siyah beyazlı takımın farklı yenilgisini değerlendirdi. İşte Murat Özbostan'ın yazısı...

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Murat Özbostan: Sahaya değil dışarıya bakmalı

Takımlar yeni sezonlara mutlu, umutlu ve heyecanlı girerler.. Bu saydıklarımın hiçbirisinin 'ta izi yoktu..

Murat Özbostan: Sahaya değil dışarıya bakmalı

Beşiktaşlı 'ı izlerken "Sivasspor'u yeneriz" diyen kaç kişi vardı acaba! Büyük takım değil sıradan bir takımdı çünkü..

Murat Özbostan: Sahaya değil dışarıya bakmalı

Bütün bu olumsuz şeylerden sonra sonuç da kaçılnılmaz oldu.. 'ı da Abdullah Avcı'yı da zor günler beklediğini 4-5 defa yazdım..

Murat Özbostan: Sahaya değil dışarıya bakmalı

Önceki gün Galatasaray da yenildi.. Öyle ya sezonun ilk maçı olur böyle şeyler denebilir.. Fakat Beşiktaş kendi içinde bir sürü krizler üretti.. Orhan meselesi.. Sakatlıklar.. Orta derece transferler..

Murat Özbostan: Sahaya değil dışarıya bakmalı

Dün gece Boyd ve Ruiz vardı sahada.. Ruiz idare etti.. Diğer transferler kulübedeydi.. Gökhan ve Caner sahadaydı.. Abdullah Avcı tecrübelerinden faydalanmak istedi herhalde.. Onlar da stop etti..

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