Murat Özbostan: Sahaya değil dışarıya bakmalı

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan bugünkü yazısında, Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı Mert Hakan ve Yatabare ve Emre'nin golleri ile 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, siyah beyazlı takımın farklı yenilgisini değerlendirdi. İşte Murat Özbostan'ın yazısı... Takımlar yeni sezonlara mutlu, umutlu ve heyecanlı girerler.. Bu saydıklarımın hiçbirisinin Beşiktaş'ta izi yoktu.. Beşiktaşlı Beşiktaş'ı izlerken 'Sivasspor'u yeneriz' diyen kaç kişi vardı acaba! Büyük takım değil sıradan bir takımdı çünkü.. Bütün bu olumsuz şeylerden sonra sonuç da kaçılnılmaz oldu.. Beşiktaş'ı da Abdullah Avcı'yı da zor günler beklediğini 4-5 defa yazdım.. Önceki gün Galatasaray da yenildi.. Öyle ya sezonun ilk maçı olur böyle şeyler denebilir.. Fakat Beşiktaş kendi içinde bir sürü krizler üretti.. Orhan meselesi.. Sakatlıklar.. Orta derece transferler.. Dün gece Boyd ve Ruiz vardı sahada.. Ruiz idare etti.. Diğer transferler kulübedeydi.. Gökhan ve Caner sahadaydı.. Abdullah Avcı tecrübelerinden faydalanmak istedi herhalde.. Onlar da stop etti..