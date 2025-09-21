Mustafa Çulcu'dan Arda Kardeşler için çarpıcı ifadeler! "Akıllara zarar, çağdaş futbolun içine eden karar..."

"HÜCUMDA HER ŞEY SAĞ KENARA BAĞLI"

Hücumda her şey sağ kenarda Pina ve Zubkov ile geliştirilen ataklara bağımlı. Sol kenarda ise Olaigbe etkinliği geldiği günden beri yok ve aldığı her topta sorunların başlangıcı. Bir de savunma görevini yapmadığı için Mustafa'nın da performansını etkileyen bir isim.