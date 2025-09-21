Mustafa Çulcu'dan Arda Kardeşler için çarpıcı ifadeler! "Akıllara zarar, çağdaş futbolun içine eden karar..."

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 21.09.2025 07:10

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler, karşılaşmanın ikinci yarısında verdiği bir kararla, tartışmaları üzerine çekti. SABAH Spor'un usta yazarı İskender Günen müsabakayı değerlendirirken, Mustafa Çulcu, hakem Arda Kardeşler için çarpıcı sözlerde bulundu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

SABAH Spor'un usta yazarı İskender Günen müsabakayı değerlendirirken, Mustafa Çulcu, hakem Arda Kardeşler için flaş sözler sarf etti. İşte detaylar...

İSKENDER GÜNEN: YARATICI OYUNCU EKSİKLİĞİ VAR

Bütün hücumda beklentilerin odak noktası Onuachu. Yani mutlak Onuachu ile topu buluşturmak ve sonucu almak zorunlu. Bu da top üçüncü bölgeye geldiği zaman Onuachu'dan başka sonucu değiştirebilecek başka bir oyuncunuz yoksa sorun burada.

Sezon başından beri yazdık çizdik, orta alanda Bakasetas türü oyun aklı olan ve de ofansif anlamda katkı yapan bir oyuncu eksikliğinin sorunları büyüttüğü gerçeğini dile getirmeye çalıştık. Muçi bu alanın oyuncusu değil. Çünkü Muçi, sağ ve sol kenarda etkili olabilecek yeterlilikte bir isim.

"HÜCUMDA HER ŞEY SAĞ KENARA BAĞLI"

Hücumda her şey sağ kenarda Pina ve Zubkov ile geliştirilen ataklara bağımlı. Sol kenarda ise Olaigbe etkinliği geldiği günden beri yok ve aldığı her topta sorunların başlangıcı. Bir de savunma görevini yapmadığı için Mustafa'nın da performansını etkileyen bir isim.

Duran toptan yenilen golde rakip oyuncunun yanında Muçi'nin bulunması gerekirdi. İkinci yarıda rakip alanda yapılan baskı her iki kenardan da geliştirilen ataklar var ama yaratıcı oyuncu eksikliği ya da final pası doğru gerçekleştirebilecek oyuncu eksikliği öne çıktı.

"SORUN POZİSYON ÜRETMEDEKİ YETERSİZLİK"

Beraberlik golü ise Onana'nın asistiyle Onuachu ile gerçekleşti! Sorun pozisyon üretmedeki yetersizlik. Bu da hangi sistemle oynama düşünceniz varsa mutlak yetenekli oyunculara gereksinim olduğu gerçeğini göstermekte. Örneğin; orta alanda Bakasetas gibi bir futbolcunuz olsa bu maç çok daha farklı bir sonuçla bitebilirdi.

MUSTAFA ÇULCU: SET HÜCUMLARINDA BAŞARILI OLDUĞUNU SÖYLEYEMEYİZ

Trabzonspor bölge geçişlerini iyi yaparak çok hızlı rakip kaleye geliyor, rakibi eksik yakalıyor ama final pası kararını vermekte gecikince rakip savunmada çoğalıyor, önlem alıyor. Sonra set oyununa dönüyorlar ancak onda da başarılı olduğunu söyleyemeyiz.

Trabzonspor için tek gol beklentisi Onuachu olmamalı. Abena sanki Onuachu ile yapışık ikiz gibi oynayınca bu üretimi engelledi. Gaziantep'in oyun felsefesine baktığımızda son üç hafta da aldıkları üç galibiyetin tesadüf olmadığını görüyoruz. Dinamik ve kadife ayaklı oyunculara sahipler.

Geçiş oyununu ve önde baskıyı iyi yapıyorlar. Hakem Arda Kardeşler ilk yarı Trabzonspor lehine vermediği bir net faul dışında çok başarılıydı. Maçın hemen başında G.Antep Kozlowski ile penaltı bekledi. Devam kararı doğru. 50'de Trabzonspor penaltı bekledi, Abena öndeydi, Onuachu geçerken kendi takılıp düştü, penaltı yok. Burada da devam kararı doğru.

"ARDA KARDEŞLER İKİNCİ YARIDA KALİTESİNİ BOZDU"

Arda Kardeşler ikinci yarı dengesiz kararlar ve uygulamalarla kalitesini bozdu, güveni sarstı, tepkiler aldı. 55'te Zubkov'a faulü Kozlowski yapıyor ama faulü Gaziantepspor atıyor.

"AKILLARA ZARAR, ÇAĞDAŞ FUTBOLUN İÇİNE EDEN KARARDI"

Hele ki 65'te Trabzonspor'un lehine verilen faulü Augusto kurallara uygun, çabuk başlattığı halde oyunda öyle bir avantajı kesti ki kabul edilemez! Penaltı gibi bir pozisyondu. Akıllara zarar, çağdaş futbolun içine eden karardı. 83'te verdiği kararar, son bölümde verdiği kararlar, kafaları karıştırdı. İlk yarı ile ikinci yarı arasında siyah ile beyaz kadar farklı bir Arda Kardeşler seyrettik.