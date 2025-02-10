Giriş Tarihi: 10.02.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
11:51
NBA All Star 2025 ne zaman, saat kaçta? Alperen Şengün'ün takımı belli oldu! İşte NBA All Star kadroları
NBA All Star 2025 için geri sayım başladı. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün bu yıl organizasyonda ilk defa boy gösterecek. Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en büyük organizasyonu olarak bilinen en iyiler maçı için Doğu ve Batı konferanslarından seçilen oyuncularla takımlar oluşturuldu. Peki, NBA All Star ne zaman ve saat kaçta?