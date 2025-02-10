NBA All Star 2025 ne zaman, saat kaçta? Alperen Şengün’ün takımı belli oldu! İşte NBA All Star kadroları

NBA All Star kadrolarıyla birlikte Alperen Şengün'ün de takımı netleşti. Türkiye için de büyük önem taşıyan organizasyon tüm dünyada ilgilileri tarafından takip edilecek. Milli yıldızın son maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle taraftar endişelenmişti. All-Star öncesi açıklama geldi. Peki; 2025 NBA All Star ne zaman?