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Haberler Galeri NBA All Star 2025 ne zaman, saat kaçta? Alperen Şengün'ün takımı belli oldu! İşte NBA All Star kadroları
Giriş Tarihi: 10.02.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:51

NBA All Star 2025 ne zaman, saat kaçta? Alperen Şengün'ün takımı belli oldu! İşte NBA All Star kadroları

NBA All Star 2025 için geri sayım başladı. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün bu yıl organizasyonda ilk defa boy gösterecek. Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en büyük organizasyonu olarak bilinen en iyiler maçı için Doğu ve Batı konferanslarından seçilen oyuncularla takımlar oluşturuldu. Peki, NBA All Star ne zaman ve saat kaçta?

NBA All Star 2025 ne zaman, saat kaçta? Alperen Şengün’ün takımı belli oldu! İşte NBA All Star kadroları

NBA All Star kadrolarıyla birlikte Alperen Şengün'ün de takımı netleşti. Türkiye için de büyük önem taşıyan organizasyon tüm dünyada ilgilileri tarafından takip edilecek. Milli yıldızın son maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle taraftar endişelenmişti. All-Star öncesi açıklama geldi. Peki; 2025 NBA All Star ne zaman?

NBA All Star 2025 ne zaman, saat kaçta? Alperen Şengün’ün takımı belli oldu! İşte NBA All Star kadroları

NBA ALL STAR NE ZAMAN?

2025 NBA All Star 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece oynanacak. Programdan hareketle organizasyonun sabaha karşı 04.20'de başlaması bekleniyor.

Chase Center'ın sahne olacağı All-Star maçı organizasyonun 74. yıldönümü olacak.

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NBA All Star 2025 ne zaman, saat kaçta? Alperen Şengün’ün takımı belli oldu! İşte NBA All Star kadroları

ALPEREN ŞENGÜN SAKATLIĞI KORKUTTU!

Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Houston Rockets Raptors'ı konuk etti. Maçı kazanan Rockets Alperen Şengün'ün sakatlığı ile endişelendi.

Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Şengün'ün bel spazmı yaşadığını aktarıp, "Bir sonraki karşılaşmaya hazır olmasını bekliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.

NBA All Star 2025 ne zaman, saat kaçta? Alperen Şengün’ün takımı belli oldu! İşte NBA All Star kadroları

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN TAKIMI BELLİ OLDU!

NBA All-Star'da yer alacak dört takımdan üçünün kadroları duyuruldu:

Chuck Takımı:

Nikola Jokic
Giannis Antetokounmpo
Shai Gilgeous-Alexander
Victor Wembanyama
Pascal Siakam
Alperen Sengun
Karl-Anthony Towns
Donovan Mitchell

NBA All Star 2025 ne zaman, saat kaçta? Alperen Şengün’ün takımı belli oldu! İşte NBA All Star kadroları

Shaq Takımı:

LeBron James
Stephen Curry
Anthony Davis
Jayson Tatum
Kevin Durant
Damian Lillard
James Harden
Jaylen Brown

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