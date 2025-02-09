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Haberler Galeri NBA All Star maçı ne zaman oynanacak? 2025 NBA All Star kadroları ile Alperen Şengün'ün takımı belli oldu!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 15:33 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 15:33

NBA All Star maçı ne zaman oynanacak? 2025 NBA All Star kadroları ile Alperen Şengün'ün takımı belli oldu!

NBA All Star 2025 kadroları takip ediliyor. Doğu ve Batı konferansında sezonun en iyi oyuncuları yılın organizasyonu için parkede olacak. Bu yıl ilk kez seçilen milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün de yer aldığı takım netleşti. Peki; NBA All Star ne zaman, saat kaçta? İşte Amerikan Basketbol Ligi All-Star organizasyonuna dair detaylar...

NBA All Star maçı ne zaman oynanacak? 2025 NBA All Star kadroları ile Alperen Şengün’ün takımı belli oldu!

NBA All Star 2025 tarihi tüm basketbolseverlerin gündeminde. Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkeden takip edilecek organizasyon bu yıl milli yıldız ile ayrı bir önem taşıyor. Peki; NBA All Star ne zaman, Alperen Şengün hangi takımda olacak?

NBA All Star maçı ne zaman oynanacak? 2025 NBA All Star kadroları ile Alperen Şengün’ün takımı belli oldu!

NBA ALL STAR NE ZAMAN?

2025 NBA All Star organizasyonu, Türkiye saati ile 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece 04.20, 05.10 ve 06.00 saatlerinde oynanacak maçlarla gerçekleşecek.

Chase Center'da oynanacak maç, organizasyonun 74. yıldönümü olacak.

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NBA All Star maçı ne zaman oynanacak? 2025 NBA All Star kadroları ile Alperen Şengün’ün takımı belli oldu!

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN TAKIMI BELLİ OLDU!

NBA All-Star'da yer alacak dört takımdan üçünün kadroları duyuruldu:

Chuck Takımı:

Nikola Jokic
Giannis Antetokounmpo
Shai Gilgeous-Alexander
Victor Wembanyama
Pascal Siakam
Alperen Sengun
Karl-Anthony Towns
Donovan Mitchell

NBA All Star maçı ne zaman oynanacak? 2025 NBA All Star kadroları ile Alperen Şengün’ün takımı belli oldu!

Shaq Takımı:

LeBron James
Stephen Curry
Anthony Davis
Jayson Tatum
Kevin Durant
Damian Lillard
James Harden
Jaylen Brown

NBA All Star maçı ne zaman oynanacak? 2025 NBA All Star kadroları ile Alperen Şengün’ün takımı belli oldu!

Kenny Takımı:

Anthony Edwards
Jalen Brunson
Jaren Jackson
Jalen Williams
Darius Garland
Evan Mobley
Cade Cunningham
Tyler Herro

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