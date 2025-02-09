Giriş Tarihi: 09.02.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
15:33
NBA All Star maçı ne zaman oynanacak? 2025 NBA All Star kadroları ile Alperen Şengün'ün takımı belli oldu!
NBA All Star 2025 kadroları takip ediliyor. Doğu ve Batı konferansında sezonun en iyi oyuncuları yılın organizasyonu için parkede olacak. Bu yıl ilk kez seçilen milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün de yer aldığı takım netleşti. Peki; NBA All Star ne zaman, saat kaçta? İşte Amerikan Basketbol Ligi All-Star organizasyonuna dair detaylar...