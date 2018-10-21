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'de büyük kavga! Yumruklar konuştu...

'de dün gece oynanan - karşılaşması büyük bir kavgaya sahne oldu.
İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 21.10.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 11:17
NBA'de büyük kavga! Yumruklar konuştu...

'de gecenin maçında ile karşılaşırken, mücadelenin son dakikalarında inanılmaz bir kavga yaşandı!

NBA'de büyük kavga! Yumruklar konuştu...

'ın genç yeteneği Brandon Ingram, bir pozisyonun ardından 'ın yıldızı James Harden ile gerginlik yaşadı ve Harden'ı iterek tepki verdi.

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NBA'de büyük kavga! Yumruklar konuştu...

İkilinin arasında bir tartışma yaşanmaması için araya giren Rockets'tan Chris Paul ile Lakers'tan Rajon Rondo arasında yeni bir gerginlik çıktı.

NBA'de büyük kavga! Yumruklar konuştu...

Bu gerginlik sakinleştirilememişken Lakerslı genç yıldız Brandon Ingram bu sefer de Chris Paul ile tartışma yaşamaya başladı.

NBA'de büyük kavga! Yumruklar konuştu...

Kavgayı durdurmak için çalışan LeBron James, Chris Paul'ü alarak bölgeden uzaklaştırdı.

NBA'de büyük kavga! Yumruklar konuştu...

Diğer oyuncuların da yardımı ile kavga ortamı duruldu ve karşılaşma da kaldığı yerden devam etti.

NBA'de büyük kavga! Yumruklar konuştu...

Yaşanan olaylar neticesinde hakemler Lakers'tan Rajon Rondo ve Brandon Ingram'ı, Rockets'tan Chris Paul'u oyundan attı.

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