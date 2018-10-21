NBA'de büyük kavga! Yumruklar konuştu...

NBA'de dün gece oynanan Los Angeles Lakers - Houston Rockets karşılaşması büyük bir kavgaya sahne oldu. İşte o anlar... NBA'de gecenin maçında Los Angeles Lakers ile Houston Rockets karşılaşırken, mücadelenin son dakikalarında inanılmaz bir kavga yaşandı! Los Angeles Lakers'ın genç yeteneği Brandon Ingram, bir pozisyonun ardından Houston Rockets'ın yıldızı James Harden ile gerginlik yaşadı ve Harden'ı iterek tepki verdi. İkilinin arasında bir tartışma yaşanmaması için araya giren Rockets'tan Chris Paul ile Lakers'tan Rajon Rondo arasında yeni bir gerginlik çıktı. Bu gerginlik sakinleştirilememişken Lakerslı genç yıldız Brandon Ingram bu sefer de Chris Paul ile tartışma yaşamaya başladı. Kavgayı durdurmak için çalışan LeBron James, Chris Paul'ü alarak bölgeden uzaklaştırdı. Diğer oyuncuların da yardımı ile kavga ortamı duruldu ve karşılaşma da kaldığı yerden devam etti. Yaşanan olaylar neticesinde hakemler Lakers'tan Rajon Rondo ve Brandon Ingram'ı, Rockets'tan Chris Paul'u oyundan attı.