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'de rekor gecesi

'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Denver Nuggets - Golden State Warriors maçında NBA tarihine geçen bir rekor kırıldı.

AA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 16.01.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 10:50
NBA'de rekor gecesi

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti.

NBA'de rekor gecesi

Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 149-107 mağlup etti.

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NBA'de rekor gecesi

Furkan Korkmaz 11 dakika süre alırken 1 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle oynadı.

NBA'de rekor gecesi

Philadelphia'da Joel Embiid 31 sayı, 13 ribaund ve Ben Simmons 20 sayı, 11 ribaund ile oynadı.

NBA'de rekor gecesi

Minnesota'da ise Derrick Rose 15 sayı, 4 asistle takımına katkı verdi.

NBA'de rekor gecesi

ERSAN'LI MİLWAUKEE EVİNDE GALİP

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da karşılaştığı Miami Heat'i 124-86'lık skorla yendi.

NBA'de rekor gecesi

Ersan İlyasova, 14 dakika süre aldığı maçta 5 sayı, 2 ribaund ile oynadı.

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