NBA'de rekor gecesi

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Denver Nuggets - Golden State Warriors maçında NBA tarihine geçen bir rekor kırıldı. NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşılaştığı Minnesota Timberwolves'u 149-107 mağlup etti. Furkan Korkmaz 11 dakika süre alırken 1 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle oynadı. Philadelphia'da Joel Embiid 31 sayı, 13 ribaund ve Ben Simmons 20 sayı, 11 ribaund ile oynadı. Minnesota'da ise Derrick Rose 15 sayı, 4 asistle takımına katkı verdi. ERSAN'LI MİLWAUKEE EVİNDE GALİP Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da karşılaştığı Miami Heat'i 124-86'lık skorla yendi. Ersan İlyasova, 14 dakika süre aldığı maçta 5 sayı, 2 ribaund ile oynadı.