Neftçi Bakü Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Neftçi Bakü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Neftçi Bakü Beşiktaş maçı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön eleme turu kapsamında oynanacak. Beşiktaş, play-off gruplarına kalmak için Azerbaycan takımı Neftçi Bakü karşısında mücadele edecek. İlk maçını deplasmanda oynayacak Kara Kartal hazırlıklarını tamamladı. Neftçi Bakü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Heyecanlı karşılaşma için nefesler tutuldu. Peki, Neftçi Bakü Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, muhtemel ilk 11'ler ve karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…