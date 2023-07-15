Neftçi Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Rusya hazırlık turnuvası canlı izle kanalı ile Neftçi Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman?

Neftçi Fenerbahçe maçı taraftarların gündemindeki yerini aldı. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe, yeni sezona sıkı bir hazırlık yapıyor. Pari Premier Cup'ta yer alan Fenerbahçe, daha önce Kızılyıldız ve Zenit ile karşı karşıya geldi. Yıldız isim Arda Güler'in Real Madrid'e transferi ardından takımın performansı oldukça merak ediliyor. Karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyenler Neftçi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Peki, Neftçi Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, Neftçi FB maçı canlı yayın izle kanalı, saati ve muhtemel ilk 11'leri…