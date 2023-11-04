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Haberler Galeri Newcastle United Arsenal maçı canlı izle! Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 04.11.2023 10:56 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023 10:57

Newcastle United Arsenal maçı canlı izle! Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United Arsenal maçı canlı yayın bilgileri belli oldu. Premier Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni haftanın merakla beklenen maçları arasında yer alan mücadelenin müsabaka tarihi, saati ve kanalı belli oldu. Bu noktada Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? soruları yanıt aramaya başladı. Muhtemel 11 bilgisinin de paylaşıldığı heyecanlı bu akşam oynanacak. Peki, İngiltere Premier Lig Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilenler…

Newcastle United Arsenal maçı canlı izle! Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United Arsenal maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Kıran kırana geçecek mücadelede geri sayım başladı. Maçı canlı yayın ile takip edecek futbolseverler İngiltere'ye konuk olmaya hazırlanıyor. Peki, İngiltere Premier Lig Newcastle United Arsenal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yayın tarihi, saati ve muhtemel 11'ler…

Newcastle United Arsenal maçı canlı izle! Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United - Arsenal maçı 4 Kasım 2023 günü (bugün) oynanacak. Heyecanlı karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

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Newcastle United Arsenal maçı canlı izle! Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Arsenal maçı bugün saat 20.30'da Beinsports 3 ve Tod TV ekranlarından naklen yayınlanacak.

Newcastle United Arsenal maçı canlı izle! Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED ARSENAL MAÇI CANLI İZLE

https://www.todtv.com.tr/

Newcastle United Arsenal maçı canlı izle! Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Lascelles, Burn; Guimaraes, Joelinton, Longstaff; Almiron, Wilson, Gordon.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Rice, Odegaard, Havertz; Saka, Nketiah, Martinelli.

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