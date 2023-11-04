Newcastle United Arsenal maçı canlı izle! Newcastle United Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Newcastle United Arsenal maçı canlı yayın bilgileri araştırılıyor. Kıran kırana geçecek mücadelede geri sayım başladı. Maçı canlı yayın ile takip edecek futbolseverler İngiltere'ye konuk olmaya hazırlanıyor. Peki, İngiltere Premier Lig Newcastle United Arsenal maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yayın tarihi, saati ve muhtemel 11'ler…