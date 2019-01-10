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'a 'den sürpriz teklif

, kaptan Oğuzhan için yönetimine kiralama için talepte bulundu. Siyah beyazlı yönetimin bu teklife cevabı bakın ne oldu.

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Giriş Tarihi: 10.01.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 10:55
Oğuzhan Özyakup'a Göztepe'den sürpriz teklif

Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup'a, Roma'dan sonra bu kez de Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin talip olduğu öğrenildi.

Oğuzhan Özyakup'a Göztepe'den sürpriz teklif

Başkanı Mehmet Sepil'in, İtalya'ya gitmeden önce Antalya'da bulunan Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelerek Oğuzhan'ı istediği ifade edildi.

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Oğuzhan Özyakup'a Göztepe'den sürpriz teklif

, Oğuzhan'ı 'tan kiralamak istiyor.

Oğuzhan Özyakup'a Göztepe'den sürpriz teklif

İlk yarıda taraftarların eleştiri oklarının hedefi olan ve istenmeyen adam ilan edilen Oğuzhan için devreye giren önemli mesafe kat etti.

Oğuzhan Özyakup'a Göztepe'den sürpriz teklif

26 yaşındaki futbolcunun 'nin teklifine olumsuz yaklaşmadığı ifade edildi.

Oğuzhan Özyakup'a Göztepe'den sürpriz teklif

Cengiz Ünder'in formasını terlettiği Roma'nın da Oğuzhan'a yaptığı teklifini değerlendiren siyah- beyazlılar; İzmir temsilcisine "Oğuzhan'la ilgili kararı hocamız verecek" diyerek son sözü Şenol Güneş'in söyleyeceğini bildirdi.

Oğuzhan Özyakup'a Göztepe'den sürpriz teklif
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