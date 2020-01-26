Olay iddia! İşte Fatih Terim'in yerine gelecek isim...

Bu kardeşimizle ilgili bize gelen bişey yok. (Arda Turan) Gündemimizde yok ve bize intikal eden resmi bir şey yok dedim. 2 yıldan bu yana, transfer şöyle yapılır. Bu kardeşimiz gibi bilinen bir oyuncuysa, sportif direktöre gelir, teknik direktör ve ekibi de inceler, sonra Abdurrahim beye gelir.