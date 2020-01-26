Olay iddia! İşte Fatih Terim'in yerine gelecek isim...

Galatasaray'da Arda Turan gerginliğinin yankıları sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçından sonra açıklamalarda bulunan Fatih Terim'in, "Fikir ayrılığı yaşadık" sözleri olay olmuştu. Bu açıklamanın ardından Mustafa Cengiz düzenlediği basın toplantısında, "Ayrı fikirdeysek ayrı yollarda olmamız lazım" sözlerini kullanmıştı. Fatih Terim ise sosyal medya hesabından, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçemediğim bir hayalim var" mesajıyla cevap vermişti. Bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in yerine hoca arayışlarına başlandığı iddia edildi. Gündemde ise bomba bir ismin olduğu öğrenildi. İşte Galatasaray'da son gelişmeler ve Fatih TErim'in yerine geleceği iddia edilen o isim...
Giriş Tarihi: 26.01.2020
13:29
Güncelleme Tarihi: 26.01.2020
13:30
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