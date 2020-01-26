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  • Olay iddia! İşte Fatih Terim'in yerine gelecek isim...

Olay iddia! İşte 'in yerine gelecek isim...

Galatasaray'da Arda Turan gerginliğinin yankıları sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçından sonra açıklamalarda bulunan Fatih Terim'in, "Fikir ayrılığı yaşadık" sözleri olay olmuştu. Bu açıklamanın ardından Mustafa Cengiz düzenlediği basın toplantısında, "Ayrı fikirdeysek ayrı yollarda olmamız lazım" sözlerini kullanmıştı. Fatih Terim ise sosyal medya hesabından, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçemediğim bir hayalim var" mesajıyla cevap vermişti. Bu gelişmelerin ardından Fatih Terim'in yerine hoca arayışlarına başlandığı iddia edildi. Gündemde ise bomba bir ismin olduğu öğrenildi. İşte Galatasaray'da son gelişmeler ve Fatih TErim'in yerine geleceği iddia edilen o isim...

Giriş Tarihi: 26.01.2020 13:29 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 13:30
Olay iddia! İşte Fatih Terim'in yerine gelecek isim...

'da 'ın gerginliğinin yankıları sürüyor. 'in kadroya katmak istediği tecrübeli futbolcuya yönetimden izin çıkmamıştı. Bu gelişmelerin ardından Fatih Terim, 'nda oynanan maçının ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Olay iddia! İşte Fatih Terim'in yerine gelecek isim...

Terim, "Denizlispor maçından sonra konusundaki fikirlerimi söyledim. Bu konunun sadece teknik konu olmadığını, camiamızın, taraftarlarımızın, eski ve yeni tüm yönetimlerin ortak karar içerisinde değerlendirmesi gerektiğini söyledim. Geçen gün davet edildim.

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Olay iddia! İşte Fatih Terim'in yerine gelecek isim...

Başkan, Abdurrahim ve Yusuf bey vardı. Ben daha ne önce ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. 'dan yetişmiş değerine sahip çıkmak, şans vermek ve ona kapı açmak yönündeki kararımı tekrar ettim. Onlar bu kararda olmadıklarını, aynı şekilde düşünmediklerini söyledi. Toplantı sonrası daha eve gitmeden birkaç gazeteciye verilmiş.

Olay iddia! İşte Fatih Terim'in yerine gelecek isim...

Bu 'a yakışan bir durum değil. Arda konusunda ve ben yönetimimiz fikir ayrılığı yaşıyoruz, evet. Ancak ben Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum." sözlerini kullanmıştı.

Olay iddia! İşte Fatih Terim'in yerine gelecek isim...

'in bu açıklamasının ardından gözler 'e çevrilmişti. Cengiz düzenlediği basın toplantısında, "Basın toplantısına başlayan Mustafa Cengiz " gündemimizde yok!" ifadesini kullandı.

Olay iddia! İşte Fatih Terim'in yerine gelecek isim...

Bu kardeşimizle ilgili bize gelen bişey yok. () Gündemimizde yok ve bize intikal eden resmi bir şey yok dedim. 2 yıldan bu yana, transfer şöyle yapılır. Bu kardeşimiz gibi bilinen bir oyuncuysa, sportif direktöre gelir, teknik direktör ve ekibi de inceler, sonra Abdurrahim beye gelir.

Olay iddia! İşte Fatih Terim'in yerine gelecek isim...

Bugüne kadar kiralıklıklar dahil 30'a yakın transfer yaptık, UEFA sınırlarını aşmadık. Teknik kadromuz ne istediyse onları aldık. Arda kardeşimiz hariç! Biraz evvel bahsettiğim gibi Arda ile ilgili bize gelmiş bir şey yok.

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