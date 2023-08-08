Giriş Tarihi: 08.08.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 07:56

Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi soruları gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu kapsamında oynanacak mücadelede eden sarı kırmızılı takım, Sloven ekip NK Olimpija Ljubljana'ya misafir oluyor. Sarı kırmızılılar turu geçmeleri halinde Klaksvik – Molde eşleşmesinin galibiyle gruplara kalmak için mücadele edecek. Stožice Stadyumu'nda oynanacak maçı İsveçli hakem Lars Christian Andreas Ekberg yönetecek. Bu noktada Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta soruları yöneltiliyor. Slovenya'da yaşanan sağanak yağışlar, henüz maçın ertelenmesine yol açmadı. Peki, Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar