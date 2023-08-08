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Giriş Tarihi: 08.08.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 07:56

Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi soruları gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu kapsamında oynanacak mücadelede eden sarı kırmızılı takım, Sloven ekip NK Olimpija Ljubljana'ya misafir oluyor. Sarı kırmızılılar turu geçmeleri halinde Klaksvik – Molde eşleşmesinin galibiyle gruplara kalmak için mücadele edecek. Stožice Stadyumu'nda oynanacak maçı İsveçli hakem Lars Christian Andreas Ekberg yönetecek. Bu noktada Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta soruları yöneltiliyor. Slovenya'da yaşanan sağanak yağışlar, henüz maçın ertelenmesine yol açmadı. Peki, Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte detaylar

Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Galatasaray, 3. eleme turu ilk mücadelesine 8 Ağustos günü Slovenya'da çıkacak. Peki, Olimpija Galatasaray maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar

Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

NK OLIMPIJA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kapsamında NK Olimpija Ljubljana karşısında. İşte, Galatasaray NK Olimpija maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı hakkında tüm merak edilenler...

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Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

NK OLIMPIJA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları 8-15 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray NK Olimpija maçı 8 Ağustos Salı günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

ERTELENDİ Mİ?

Olimpija'nın bulunduğu bölgede aşırı yağış nedeniyle birçok bölge sel altında kaldı. Bu durum sonrasında "karşılaşma ertelenecek mi?" sorusu akıllara geldi. Şimdilik mücadelenin ertelenmesine ilişkin alınmış bir karar yok.

Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi olacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu NK Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

NK OLIMPIJA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı mücadele S Sport Plus ekranlarından izlenecek.

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