Ömer Faruk Beyaz'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Fenerbahçe U15 Takımı'nın genç yeteneklerinden Ömer Faruk Beyaz, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla sarı lacivertli taraftarları korkuttu. Henüz 14 yaşında olan ancak futboluyla geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk yaptığı paylaşımda, 'Anılarla dolu takımımdan ayrılmak hüzün verici 'yazdı. Açıklama genç oyuncunun Fenerbahçe'den ayrıldığını düşündürse de aslında gerçek çok başkaydı. Bu paylaşımın ardından ise taraftarlar genç oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılacağını düşündüler. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada taraftarlarca yayıldı. Ömer Faruk bu paylaşımı sadece kendi yaş grubu için yapmışı çünkü bundan sonra U19 takımında forma giyecek. Yıldız adayı futbolcu da daha sonra paylaşımını düzelterek 'Kendi yaş grubumdan ayrılıp, U19 yaş grubuyla devam edeceğim. En büyük Fenerbahçe' yazdı. Henüz 14 yaşında olmasına karşın futbol kamuoyunun ilgisini çekmeyi başaran Ömer Faruk'u, Tottenham ve Real Madrid gibi dünya devi takımların da takipe ettiği biliniyor.