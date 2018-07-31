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'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 31.07.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 31.07.2018 10:05
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'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı
Ömer Faruk Beyaz'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

U15 Takımı'nın genç yeteneklerinden , Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla sarı lacivertli taraftarları korkuttu.

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'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı
Ömer Faruk Beyaz'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Henüz 14 yaşında olan ancak futboluyla geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Ömer Faruk yaptığı paylaşımda, "Anılarla dolu takımımdan ayrılmak hüzün verici "yazdı.

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'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı
Ömer Faruk Beyaz'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Açıklama genç oyuncunun 'den ayrıldığını düşündürse de aslında gerçek çok başkaydı.

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'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı
Ömer Faruk Beyaz'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bu paylaşımın ardından ise taraftarlar genç oyuncunun 'den ayrılacağını düşündüler. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada taraftarlarca yayıldı.

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'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı
Ömer Faruk Beyaz'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Ömer Faruk bu paylaşımı sadece kendi yaş grubu için yapmışı çünkü bundan sonra U19 takımında forma giyecek.

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'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı
Ömer Faruk Beyaz'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Yıldız adayı futbolcu da daha sonra paylaşımını düzelterek "Kendi yaş grubumdan ayrılıp, U19 yaş grubuyla devam edeceğim. En büyük " yazdı.

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'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı
Ömer Faruk Beyaz'ın açıklaması korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Henüz 14 yaşında olmasına karşın futbol kamuoyunun ilgisini çekmeyi başaran Ömer Faruk'u, Tottenham ve Real Madrid gibi dünya devi takımların da takipe ettiği biliniyor.

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