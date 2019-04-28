Ömer Üründül: F.Bahçe’de plan-program yok

SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ömer Üründül'ün yazısı... Dün gece Kadıköy'de temposu, atmosferi yüksek, etkili ikili mücadelelere sahne olan futbol açısından ise vasatı aşmayan bir 90 dakika izledik. Fenerbahçe bütün maç boyu sadece 90'ıncı dakikada net pozisyon bulup kaçırdığı maçta bir sürpriz son saniye golü ile çok önemli 1 puanı kurtardı. Trabzonspor maça hızlı ve atak başladı. Bir topu direkten döndü; sonra da Abdülkadir Ömür-Yusuf Yazıcı iş birliği ile çok güzel bir gol attılar. Devre ortasından itibaren Fenerbahçeli futbolcular taraftarın da sinerjisiyle yenik durumdan ivedilikle kurtulabilmek için sahaya hırs ve tempo yansıttılar. Ama pozisyon bulamadan devre bitti. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin temposu ve presi dakikalar geçtikçe arttı. Ersun Yanal biraz geç de olsa gereken hamleleri yapınca baskı da daha arttı.