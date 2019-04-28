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: F.Bahçe’de plan-program yok

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 28.04.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 28.04.2019 11:01
Ömer Üründül: F.Bahçe’de plan-program yok

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında , konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

Ömer Üründül: F.Bahçe’de plan-program yok

SABAH Gazetesi Yazarı , maçı hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

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Ömer Üründül: F.Bahçe’de plan-program yok

Dün gece Kadıköy'de temposu, atmosferi yüksek, etkili ikili mücadelelere sahne olan futbol açısından ise vasatı aşmayan bir 90 dakika izledik.

Ömer Üründül: F.Bahçe’de plan-program yok

bütün maç boyu sadece 90'ıncı dakikada net pozisyon bulup kaçırdığı maçta bir sürpriz son saniye golü ile çok önemli 1 puanı kurtardı.

Ömer Üründül: F.Bahçe’de plan-program yok

Trabzonspor maça hızlı ve atak başladı. Bir topu direkten döndü; sonra da Abdülkadir Ömür-Yusuf Yazıcı iş birliği ile çok güzel bir gol attılar.

Ömer Üründül: F.Bahçe’de plan-program yok

Devre ortasından itibaren Fenerbahçeli futbolcular taraftarın da sinerjisiyle yenik durumdan ivedilikle kurtulabilmek için sahaya hırs ve tempo yansıttılar. Ama pozisyon bulamadan devre bitti.

Ömer Üründül: F.Bahçe’de plan-program yok

İkinci yarıda 'nin temposu ve presi dakikalar geçtikçe arttı. Ersun Yanal biraz geç de olsa gereken hamleleri yapınca baskı da daha arttı.

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