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- Gazişehir maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı...

Giriş Tarihi: 20.08.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 20.08.2019 10:11
Ömer Üründül Fenerbahçe - Gazişehir maçını değerlendirdi

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında , Gazieşehir Gaziantep FK ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 5-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gazişehir maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , sarı lacivertli takımın farklı galibiyetini kaleme aldı. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

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Ömer Üründül Fenerbahçe - Gazişehir maçını değerlendirdi

dolu tribünler önünde maça yüksek tempolu ve iştahlı başladı. Emre'nin organizatörlüğünde çok yönlü ofansif girişimler gündeme geliyordu.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gazişehir maçını değerlendirdi

Tek kale oyunda ilginç bir ilk 25 dakika izledik. Biri kaçan 3 penaltı ve de Vedat Muriqi'den gelen mükemmel bir gol.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gazişehir maçını değerlendirdi

Eğer 2-3 pozisyonu daha değerlendirilebilse ilk yarı çok daha farklı biterdi.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gazişehir maçını değerlendirdi

ikinci yarıda yine sahanın tek hakimi idi. Ancak skorun rahatlığıyla tempoyu düşürmüşlerdi.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gazişehir maçını değerlendirdi

Yine gole yakın birçok atak gelişti. Ama bu rahatlık yüzünden çoğu pozisyonun sonu gelmese de iki gol daha bulmayı başardılar..

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