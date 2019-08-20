Ömer Üründül Fenerbahçe - Gazişehir maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında, Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçını kaleme aldı... Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe, Gazieşehir Gaziantep FK ile karşılaştı. Ülker Stadyumu'ndaki mücadele 5-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, sarı lacivertli takımın farklı galibiyetini kaleme aldı. İşte Ömer Üründül'ün yazısı... Fenerbahçe dolu tribünler önünde maça yüksek tempolu ve iştahlı başladı. Emre'nin organizatörlüğünde çok yönlü ofansif girişimler gündeme geliyordu. Tek kale oyunda ilginç bir ilk 25 dakika izledik. Biri kaçan 3 penaltı ve de Vedat Muriqi'den gelen mükemmel bir gol. Eğer 2-3 pozisyonu daha değerlendirilebilse ilk yarı çok daha farklı biterdi. Fenerbahçe ikinci yarıda yine sahanın tek hakimi idi. Ancak skorun rahatlığıyla tempoyu düşürmüşlerdi. Yine gole yakın birçok atak gelişti. Ama bu rahatlık yüzünden çoğu pozisyonun sonu gelmese de iki gol daha bulmayı başardılar..