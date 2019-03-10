Ömer Üründül: Fenerbahçe’nin fiziği yetmedi

SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında, Medipol Başakşehir - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 19'uncu dakikada Robinho ve 84'üncü dakikada Napoleoni kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü 73'üncü dakikada Soldado attı. SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, zorlu mücadeleyi analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı... Fenerbahçe'de maç öncesi Mehmet Topal'ın beklenmeyen eksikliği vardı ama son anda Epureanu'nun kadrodan çıkarılması Başakşehir için daha da büyük bir dezavantaj oldu. İlk yarıda Fenerbahçe adeta sahada yokları oynadı. Orta sahanın birbirini yeterince tanımamasından kaynaklanan uyumsuzluk ve de Başakşehir'in alışılmış iyi yerleşimi karşısında Fenerbahçe kendi alanında rekor sayıda top kayıpları yapıyordu. Bu yüzden de Başakşehir'e dengesiz kalan savunma karşısında rahat hücum etme şansı tanınıyordu. Başakşehir bu hücumlarda bir golden fazlasını bulamadı ama oyunu 45 dakika boyunca istediği gibi yönlendirdi. Ersun Yanal, Visca'nın kulvarını kapatmak için Hasan Ali'nin önüne Eljif'i monte etmişti. Defansif olarak bu düşünce tuttu ama ofansif açıdan bu kanattan hiç katkı gelmedi. İkinci yarıda Ersun Yanal, Eljif - Mehmet Ekici değişikliği yaptı. Fenerbahçe bu yarıda ilk devrenin tam aksine rakibin üzerinde bariz bir üstünlük kurdu ve de çok etkili ataklar geliştirmeye başladı.