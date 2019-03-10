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: ’nin fiziği yetmedi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 10.03.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 10.03.2019 11:52
Ömer Üründül: Fenerbahçe’nin fiziği yetmedi

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde sahasında 'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 19'uncu dakikada Robinho ve 84'üncü dakikada Napoleoni kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü 73'üncü dakikada Soldado attı.

Ömer Üründül: Fenerbahçe’nin fiziği yetmedi

SABAH Gazetesi Yazarı , zorlu mücadeleyi analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

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Ömer Üründül: Fenerbahçe’nin fiziği yetmedi

'de maç öncesi Mehmet Topal'ın beklenmeyen eksikliği vardı ama son anda Epureanu'nun kadrodan çıkarılması Başakşehir için daha da büyük bir dezavantaj oldu.

Ömer Üründül: Fenerbahçe’nin fiziği yetmedi

İlk yarıda Fenerbahçe adeta sahada yokları oynadı. Orta sahanın birbirini yeterince tanımamasından kaynaklanan uyumsuzluk ve de Başakşehir'in alışılmış iyi yerleşimi karşısında kendi alanında rekor sayıda top kayıpları yapıyordu.

Ömer Üründül: Fenerbahçe’nin fiziği yetmedi

Bu yüzden de Başakşehir'e dengesiz kalan savunma karşısında rahat hücum etme şansı tanınıyordu. Başakşehir bu hücumlarda bir golden fazlasını bulamadı ama oyunu 45 dakika boyunca istediği gibi yönlendirdi.

Ömer Üründül: Fenerbahçe’nin fiziği yetmedi

Ersun Yanal, Visca'nın kulvarını kapatmak için Hasan Ali'nin önüne Eljif'i monte etmişti. Defansif olarak bu düşünce tuttu ama ofansif açıdan bu kanattan hiç katkı gelmedi.

Ömer Üründül: Fenerbahçe’nin fiziği yetmedi

İkinci yarıda Ersun Yanal, Eljif - Mehmet Ekici değişikliği yaptı. bu yarıda ilk devrenin tam aksine rakibin üzerinde bariz bir üstünlük kurdu ve de çok etkili ataklar geliştirmeye başladı.

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