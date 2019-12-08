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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 08.12.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 10:58
Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 14. haftasında , taraftarı önünde Aytemiz 'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın ilk yarısında Belhanda'nın penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

SABAH'ın usta kalemi , - maçını analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

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Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

ilk yarıda çok etkili bir takım presi uyguladı. İkili mücadelelerde de oldukça agresiftiler.

Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Tabii ki kadro yapısı itibariyle ofansif girişimler planlı- programlı değildi.

Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Adem'in erken filelerle buluşan kafa vuruşu kıl payı VAR'a takıldı.

Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

'ın baskısı sonucu N'Sakala'nın neden olduğu gereksiz penaltıyla skor avantajı yakalandı.

Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

Hücumda üretkenlik sıkıntısı çekilse de takım presi sayesinde savunma güvencesi oluşturuldu. Bu yarıdaki rakibin aynı dakika içinde olan iki tehlikeli pozisyonu devrenin uzatma bölümündeydi.

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