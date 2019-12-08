Ömer Üründül Galatasaray - Alanyaspor maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında, Galatasaray - Alanyaspor maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın ilk yarısında Belhanda'nın penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. SABAH'ın usta kalemi Ömer Üründül, Galatasaray - Alanyaspor maçını analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı... Galatasaray ilk yarıda çok etkili bir takım presi uyguladı. İkili mücadelelerde de oldukça agresiftiler. Tabii ki kadro yapısı itibariyle ofansif girişimler planlı- programlı değildi. Adem'in erken filelerle buluşan kafa vuruşu kıl payı VAR'a takıldı. Galatasaray'ın baskısı sonucu N'Sakala'nın neden olduğu gereksiz penaltıyla skor avantajı yakalandı. Hücumda üretkenlik sıkıntısı çekilse de takım presi sayesinde savunma güvencesi oluşturuldu. Bu yarıdaki rakibin aynı dakika içinde olan iki tehlikeli pozisyonu devrenin uzatma bölümündeydi.