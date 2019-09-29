Ömer Üründül Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Nagatomo ve Babel iş birliği ile sol kulvardan etkili oldular. Belhanda istekliydi. Lemina'nın iki gollük şutunu ve Nagatomo'nun önemli bir pozisyonunu kaleci Altay başarı ile önledi. Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikada hiç net pozisyonu yoktu.