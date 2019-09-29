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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - derbisini kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 29.09.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 14:55
Ömer Üründül Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 6. haftasında ile arasında oynanan derbi golsüz sona erdi.

Ömer Üründül Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , - maçını değerlendirdi. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

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Ömer Üründül Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Futbol kalitesi ve seyir zevki açısından hayal kırıklığı yaratan bir derbi izledik. maça özgüvenli başladı. İlk 20 dakika oyunu domine eden taraftı. Sonrasında önce dengeyi kurdu; ardından kontrolü ele aldı.

Ömer Üründül Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Nagatomo ve Babel iş birliği ile sol kulvardan etkili oldular. Belhanda istekliydi. Lemina'nın iki gollük şutunu ve Nagatomo'nun önemli bir pozisyonunu kaleci Altay başarı ile önledi. Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikada hiç net pozisyonu yoktu.

Ömer Üründül Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

İkinci yarıda seyirci desteği ile hızlı ve atak oynamak istedi. ise ilk yarının aksine geride boş alanlar bırakmaya başlamıştı ama Galatasaray bu elverişli ortamı skora yansıtamadı.

Ömer Üründül Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Takımın en iyisi Lemina sakatlanıp çıkıp, Belhanda da yorulunca Galatasaray'ın temposu düştü; kontrol Fenerbahçe'ye geçti. Ama onlar da son 15 dakikada yeterli üretkenliği sağlayamayınca 90 dakika golsüz sonuçlandı.

Ömer Üründül Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Şimdi gelelim 'nin neden 90 dakikada kötü oynamadığı halde pozisyon bulamayışının nedenlerine... Çünkü Fenerbahçe'nin dün kanatları hiç çalışmadı; çalışması da mümkün değildi. Zira ilk devre ön kenarlarda oynayan Tolga ve Ozan Tufan kanat forveti özelliğine sahip değiller.

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