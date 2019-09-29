SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini kaleme aldı. Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi golsüz sona erdi. SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. İşte Ömer Üründül'ün yazısı... Futbol kalitesi ve seyir zevki açısından hayal kırıklığı yaratan bir derbi izledik. Fenerbahçe maça özgüvenli başladı. İlk 20 dakika oyunu domine eden taraftı. Sonrasında Galatasaray önce dengeyi kurdu; ardından kontrolü ele aldı. Nagatomo ve Babel iş birliği ile sol kulvardan etkili oldular. Belhanda istekliydi. Lemina'nın iki gollük şutunu ve Nagatomo'nun önemli bir pozisyonunu kaleci Altay başarı ile önledi. Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikada hiç net pozisyonu yoktu. İkinci yarıda Galatasaray seyirci desteği ile hızlı ve atak oynamak istedi. Fenerbahçe ise ilk yarının aksine geride boş alanlar bırakmaya başlamıştı ama Galatasaray bu elverişli ortamı skora yansıtamadı. Takımın en iyisi Lemina sakatlanıp çıkıp, Belhanda da yorulunca Galatasaray'ın temposu düştü; kontrol Fenerbahçe'ye geçti. Ama onlar da son 15 dakikada yeterli üretkenliği sağlayamayınca 90 dakika golsüz sonuçlandı. Şimdi gelelim Fenerbahçe'nin neden 90 dakikada kötü oynamadığı halde pozisyon bulamayışının nedenlerine... Çünkü Fenerbahçe'nin dün kanatları hiç çalışmadı; çalışması da mümkün değildi. Zira ilk devre ön kenarlarda oynayan Tolga ve Ozan Tufan kanat forveti özelliğine sahip değiller.