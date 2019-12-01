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- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 01.12.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 11:25
Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 13. haftasında , sahasında 'yi ağırladı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. SABAH Gazetesi Yazarı , Göztepe - Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Müthiş temposu, karşılıklı kaçan net pozisyonları ve gerilimi ile nefes kesen bir aksiyon filmini anımsatan maçta F.Bahçe 2 puan kaybetti.

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Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Maç Kruse'nin kafayla kaçırdığı net fırsatla başladı. Ardından F.Bahçe skor dezavantajına düştü.

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu golden sonra oyunu tamamen karşı alana yıktılar. Ancak yerleşmiş kalabalık alan savunması karşısında set oyunu üretkenliğe dönüşmüyordu.

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Baskı arttıkça doğal olarak takım savunması da tehdit altına giriyordu. F.Bahçe'nin öne çıkan çizgi halindeki defansının arkasına atılan toplar tehlikeli oluyordu.

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Serdar Gürler kaçırması atmasından çok çok daha zor bir pozisyonu değerlendiremedi.

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Serdar Aziz'in kornerden güzel kafa golüyle de F.Bahçe soyunma odasına moralli gitti. İkinci yarıda yine heyecan fırtınası vardı.

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