Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında Göztepe - Fenerbahçe maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi. SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül, Göztepe - Fenerbahçe maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Ömer Üründül'ün yazısı... Müthiş temposu, karşılıklı kaçan net pozisyonları ve gerilimi ile nefes kesen bir aksiyon filmini anımsatan maçta F.Bahçe 2 puan kaybetti. Maç Kruse'nin kafayla kaçırdığı net fırsatla başladı. Ardından F.Bahçe skor dezavantajına düştü. Bu golden sonra oyunu tamamen karşı alana yıktılar. Ancak yerleşmiş kalabalık alan savunması karşısında set oyunu üretkenliğe dönüşmüyordu. Baskı arttıkça doğal olarak takım savunması da tehdit altına giriyordu. F.Bahçe'nin öne çıkan çizgi halindeki defansının arkasına atılan toplar tehlikeli oluyordu. Serdar Gürler kaçırması atmasından çok çok daha zor bir pozisyonu değerlendiremedi. Serdar Aziz'in kornerden güzel kafa golüyle de F.Bahçe soyunma odasına moralli gitti. İkinci yarıda yine heyecan fırtınası vardı.