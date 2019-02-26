Ömer Üründül: Skora aldandı!

Beşiktaş'ın saha ve seyirci avantajı ile derbiye yüksek tempolu ve hırslı bir başlangıç yapacağı beklenen bir durumdu; öyle de oldu. Ama beklenmeyen Fenerbahçe'nin bu başlangıca ileri uçtan defans bloğuna kadar hiçbir reaksiyon gösteremeyişi idi.