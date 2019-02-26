Ömer Üründül: Skora aldandı!

SABAH Gazetesi Yazarı Ömer Üründül bugünkü yazısında, Beşiktaş - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'de 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Siyah-beyazlı ekibin ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı. SABAH'ın usta kalemi Ömer Üründül, dev derbiyi analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı... Beşiktaş'ın saha ve seyirci avantajı ile derbiye yüksek tempolu ve hırslı bir başlangıç yapacağı beklenen bir durumdu; öyle de oldu. Ama beklenmeyen Fenerbahçe'nin bu başlangıca ileri uçtan defans bloğuna kadar hiçbir reaksiyon gösteremeyişi idi. Ersun Yanal'ın takım tertibi bana göre hatalıydı. Geldiği günden beri fizik yetersizlikten ötürü hiçbir katkı sağlamayan Moses'a ilk 11'de yer verdi. Orta saha tercihi de yanlıştı. Arkadaşlarını ve ligi tanımayan, derbi atmosferini bilmeyen ve geldiğinden beri de sadece bir maçta 60 dakika oynayan Zajc... Bu bozuk düzende Fenerbahçe erkenden iki farklı skor dezavantajına düştü. Her iki golde de Gökhan Gönül'ün olması Moses tercihinin ne kadar yanlış olduğunun bir göstergesiydi. Beşiktaş'ın temposu devrenin son 10 dakikasında düştü, kötü oynayan Fenerbahçe risk aldı. Bu tabloda Lens iki kontratak şansını değerlendiremedi ama önemli bir geniş alan sprinteri olan Burak Yılmaz ele geçirdiği fırsatı kaçırmadı ve devre farklı bir skorla bitti.