Türkiye'nin en iyi haber sitesi

: Skora aldandı!

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 10:54
Ömer Üründül: Skora aldandı!

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftasının kapanış maçında , evinde 'yi ağırladı. Siyah-beyazlı ekibin ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.

Ömer Üründül: Skora aldandı!

SABAH'ın usta kalemi , dev derbiyi analiz etti. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ömer Üründül: Skora aldandı!

'ın saha ve seyirci avantajı ile derbiye yüksek tempolu ve hırslı bir başlangıç yapacağı beklenen bir durumdu; öyle de oldu. Ama beklenmeyen 'nin bu başlangıca ileri uçtan defans bloğuna kadar hiçbir reaksiyon gösteremeyişi idi.

Ömer Üründül: Skora aldandı!

Ersun Yanal'ın takım tertibi bana göre hatalıydı. Geldiği günden beri fizik yetersizlikten ötürü hiçbir katkı sağlamayan Moses'a ilk 11'de yer verdi.

Ömer Üründül: Skora aldandı!

Orta saha tercihi de yanlıştı. Arkadaşlarını ve ligi tanımayan, derbi atmosferini bilmeyen ve geldiğinden beri de sadece bir maçta 60 dakika oynayan Zajc...

Ömer Üründül: Skora aldandı!

Bu bozuk düzende Fenerbahçe erkenden iki farklı skor dezavantajına düştü. Her iki golde de Gökhan Gönül'ün olması Moses tercihinin ne kadar yanlış olduğunun bir göstergesiydi.

Ömer Üründül: Skora aldandı!

'ın temposu devrenin son 10 dakikasında düştü, kötü oynayan risk aldı. Bu tabloda Lens iki kontratak şansını değerlendiremedi ama önemli bir geniş alan sprinteri olan Burak Yılmaz ele geçirdiği fırsatı kaçırmadı ve devre farklı bir skorla bitti.

BİZE ULAŞIN